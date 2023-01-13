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紐瓦克去年凶殺案同比減少15% 創60年新低

編譯孫梁／綜合報導
新州紐瓦克市長巴拉卡說，該市2022年的暴力犯罪下降，其中凶殺案降至60年來新低。（取材自推特）
新州紐瓦克市長巴拉卡說，該市2022年的暴力犯罪下降，其中凶殺案降至60年來新低。（取材自推特）

新澤西州紐瓦克市2022年的暴力犯罪下降，凶殺降至60年來新低。統計顯示，紐瓦克去年的凶殺案比一年前下降15%，槍擊案減少35%。

紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)說：「在我看來，凶殺減少15%意味著我們出席的葬禮也減少了15%，心靈創傷也相應減少。」

但紐瓦克的部分居民持不同看法，一個居民說：「暴力犯罪依然存在，無法徹底根除，能做的就是盡可能地遏制。」

巴拉卡市長表示，市府將犯罪視為公共安全議題，就像對待新冠疫情一樣，要發現犯罪熱點地區，以加強對犯罪熱點地區的巡邏。

紐瓦克公眾安全主任佛拉吉(Fritz Frage)說：「不可思議的是，暴力犯罪在全郡都呈升高趨勢，但在紐瓦克卻是降低。」

巴拉卡表示，紐瓦克暴力犯罪的下降歸功於「預防暴力和創傷康復辦公室」，該機構一直以來加強與社區活躍分子和居民的合作。辦公室主任拉吉莎·尤瑞(Lakeesha Eure)說：「我們有社工、居民聯繫員和受害人維權人士，不想找警察的民眾可登門獲得他們的援助，畢竟人們對執法部門仍缺乏信任。」

尤瑞的辦公室也與警方合作，兩名警員11月遭到槍擊時，是辦公室的人員協助疏散了發生槍案的建築，並為居民闢出專門的地方以躲避危險。

但紐瓦克官員和執法部門沒有慶功，也沒有鬆懈，因為去年的汽車盜竊犯罪增多，紐瓦克今年將把減少盜車犯罪作為執法重點。

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