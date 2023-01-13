新澤西州長墨菲州情咨文 聚焦擴大房地產稅紓困

新澤西州長墨菲10日在第五次州情咨文演說表示，將敦促更多民眾申請房地產稅紓困、加強海岸區城鎮建設、並對抗鴉片類藥劑上癮。（美聯社）

新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)10日在第五次州情咨文(State of the State)演說表示，將敦促更多民眾申請房地產 稅紓困、加強海岸區城鎮建設、對抗鴉片類藥劑上癮，同時也將對付汽車偷竊，改革新州複雜的酒類執照法。

「新澤西先進媒體」報導，墨菲今年的州情咨文比去年更以州方為重心；外界認為拜登總統2024年若不尋求連任，墨菲可能會出馬角逐白宮寶座。

墨菲宣布，透過新的「屋主與租戶可負擔的新州社區」(ANCHOR)計畫，申請房地產稅紓困的截止日再延一個月；房東及租客到2月28日都可申請退稅 。墨菲表示，這些錢將退給200萬新澤西州民眾的荷包；按ANCHOR計畫，收入達15萬的屋主可收到1500元退稅，收入15萬到25萬者退稅1000元；房客收入達15萬者可收到450元，協助抵消因房地產稅調升而增加的房租。這些措施只惠及一手房東及房客。

墨菲宣布，2月即將提出的州預算案將含括新的「散步道基金」；他表示新澤西的木質散步道不光是休憩、運動所在，還是連接停車區到沙灘的空間，等於木質的大街，對經濟俾益很大。

墨菲指出，新澤西及全國濫用鴉片，「是我們最悲慘的挑戰之一」；2018到 2021年之間，四年內有三年，新州死於過量服用鴉片者都超過3000人；但他不忘指出似乎有望好轉，2022年初步數據顯示，因毒品致死人數比2021年減少231人。他指出，新澤西是全國第一個州，准許任何藥房都能匿名、免費取得抗癮劑Naloxone，但光憑該藥劑無法終結鴉片成災。

墨菲宣布，打算修訂該州自禁酒時代遺留的法律，希望州議會能與州政府合作，重新制定販酒執照法，讓法律不僅貼近現代，還更公平。

跟全國一樣，新澤西全州車輛失竊件數上升，墨菲列舉防制偷車的做法，例如由聯邦取得資金，購置車牌自動識別科技，讓地方警察更能在偷車賊想下手的社區，不僅追查到剛失竊的車輛，還有接駁偷車賊的車子。墨菲指出，2022年9到12月間，汽車失竊案同比前年下降13%。