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2藝人攜手富豪 捐700萬向費城清寒學子發獎學金

編譯俞仲慈／綜合報導
喜劇演員凱文哈特(中)、饒舌歌手米克·米爾(左)和億萬富翁魯賓(右)9日宣布，共同捐贈700萬元給費城地區60所私立學校，主要作為清寒學生就讀私校的獎學金。（6abc電視畫面截圖)
喜劇演員凱文哈特(中)、饒舌歌手米克·米爾(左)和億萬富翁魯賓(右)9日宣布，共同捐贈700萬元給費城地區60所私立學校，主要作為清寒學生就讀私校的獎學金。（6abc電視畫面截圖)

喜劇演員凱文哈特(Kevin Hart)、饒舌歌手米克·米爾(Meek Mill)和億萬富翁魯賓(Michael Rubin)9日宣布，共同捐贈700萬元給費城地區60所私立學校，該筆捐款主要是作為家境清寒學生就讀私校的獎學金，有一部分則是用來添購筆電、平板與架設網路3C設備與其他課堂所需的資源。

代表該筆捐款的發言人安東尼奧(Arianne Antonio)並未透露接受捐助的私校名單，但表示受惠學校集中在費城南部和北部，因為該區是哈特和米爾成長之地。

該筆捐款將交付賓州最大獎學金組織(Business Leadership Organized for Catholic Schools 、BLOCS)統籌發放，欲提出申請的中低收入戶必須提供收入證明和戶籍資料，通過「改善教育抵稅額計畫」(Educational Improvement Tax Credit )，就能獲得補助。 

該筆捐款並非米爾和魯賓贊助費城公共事務的首筆捐贈，去年12月，他們為家庭受到「司法體制負面影響」的20多位兒童，提供老鷹隊(Eagles)和76人隊比賽時的一日貴賓招待遊。

米爾最近還為20名被羈押的婦女提供保釋金，好讓她們能夠返家與家人共度聖誕節；過去數年來，米爾和魯賓共同向當地社區提供的捐款總額已達到1700萬元。

不過他們的捐款也曾受到批評。去年兩人合捐1500萬元獎學金，外界指責捐款給私校，會讓原本資源短缺的公立學校進而流失更多資源與優秀學生。

安東尼奧表示，米爾、哈特和魯賓三人的捐款目的，只是希望家長有讓子女就讀其他學校的機會，「無論他們的種族、宗教信仰如何，關鍵是家長無力負擔(私校學費)，如果有抵稅額計畫與其他捐贈，才能幫助可能沒機會念私校的學生。」

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