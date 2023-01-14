喜上眉梢旺整年　紋綉新春福利助您新年換新顏

又是一年辭舊迎新，女孩子們更是美容美髮美甲，乾淨漂亮的迎新納福，迎接新年的幸運安康。

眉好便美好。從面相學講，眉毛相當於房屋頂樑柱，對運程有不可忽視的作用，一副好眉毛，為你招福招人氣。眉毛不僅是體現了一個人的美，更是一張臉的靈魂，呈現一個人的精氣神，加強了面部磁場!自然的眉毛，是貼合你的⻣骼，平衡了膚色和髮色，結合了自身眉毛流的走向。再精緻的妝容如果眉毛畫不好也極為遜色，而紋了眉毛你才知道自己素顏有多美。美麗不一定要靠濃妝豔抹，一對好眉，能讓你在素顏或是淡妝下，都散發迷人魅力。

Hyperreal超仿生線條眉，擁有獨特的real tint技術，根據每個人自身的眉⻣設計眉形，根據眉毛毛流方向設計，結合眉毛特點設計融合， 做出來的線條纖細流暢，根根分明，能讓紋出的眉毛宛如原生，打造出“偽素顏”的靈動少女感。後期也不用特別的護理禁忌，不需要恢復期，做完就可以洗臉洗澡。普通線條眉最難的一點就是留色不好，出現斷色暈色變色的情況，而real tint的超仿生線條眉，完美地解決了這個問題。只要你想，就可以擁有自然好看的眉毛。

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