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EB市政府與華夏東部中文學校 手拉手心連心 共慶2023農曆新年

本報新澤西訊

新春佳節將至，在East Brunswick 市政府、文化交流中心及華夏東部中文學校的共同努力下，於1月7日在EB Square Mall成功舉辦了慶賀2023農曆新年活動。

  為了本次活動，所有參與者不計勞苦籌劃著每一個細節，表演者們也是在百忙之中經過無數次的彩排，就是為了能夠呈現給大家一個滿意的作品，事實證明大家的努力沒有白費。於此同時，感謝EB市長 Brad Cohen對中國文化的深度認可和學區委員洪立武律師的大力扶持。整個活動長達5小時，節目豐富多彩，不僅有傳統歌曲舞蹈，琴棋書畫，還有舞龍舞獅和雜技表演等，令人目不暇接，還有免費的中餐提供給大家品嘗，現做的奶茶服務也是讓外國朋友們驚喜若狂，充份的展示了華夏博大精深的文化精髓。

  華夏東部中文學校的同學們，也紛紛參與到義賣的活動中來，為學校添磚加瓦，同時感受到了華夏文明的強大力量。

  就在這歡欣鼓舞的同時，華夏東部中文學校還收到了中國駐紐約總領館和總校發送來的新春大禮包，尢其令人感動倍覺溫暖，希望在新的一年裡華夏東部分校乘風破浪，再接再厲，為弘揚中華文化，不斷增強中華優秀傳統文化的生命力和影響力而努力。希望營造有利於弘揚中華文化的良好學習氛圍，令EB華人擁有溫暖的歸屬感，讓孩子們安全，安心的學習成長。

2023 學區 華人

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