我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

新澤西理工學院與廈門理工學院 建立校際合作

本報新澤西訊
廈門理工學院趙振祥副校長展示簽署好的校際合作諒解備忘錄
廈門理工學院趙振祥副校長展示簽署好的校際合作諒解備忘錄

美國新澤西理工學院與中國廈門理工學院於2023年1月3日晚，舉行校際合作諒解備忘錄線上簽約和合作交流會談。新澤西理工學院副校長艾登·德旺（Atam P. Dhawan）、電氣工程學院教授愛德溫·侯（Edwin Hou）與廈門理工學院副校長趙振祥、國際合作與交流處處長林宏偉分別代表雙方出席了線上簽字儀式並會晤，美國大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉也在線上見證此活動。

  兩校於2022年11月經劉偉牽線建立聯繫，在新澤西理工學院新任華裔校長林竹進博士的支持下，經多次溝通對接達成合作意向，共同簽訂了校際合作諒解備忘錄。雙方將支持師生間的教育交流活動，推動國際理解，加強學術合作、文化互動，不斷充實合作基礎，持續探討學分互認、合作辦學、科研合作等領域合作。

  簽署儀式結束，趙振祥副校長請德旺副校長向林校長轉達問候和謝意，並表示，現在中美疫情趨緩，旅行逐漸放開，歡迎林竹進校長、德旺副校長、侯教授帶領新澤西理工學院相關部門到廈門理工學院參觀交流，進一步具體推動合作。德旺副校長欣然接受邀請，並同意全力推動。

  廈門理工學院位於有中國海上花園城市之稱的廈門，是中國福建省屬公立本科大學，設有19個院、部，現有4個碩士學位授權一級學科點、8個碩士專業學位授權點和64個本科專業，全日制在校生近2萬人。學校積極推進國際化辦學進程，與全球60多所優質大學開展多元化、全方位的合作。

  美國新澤西理工學院位於新澤西紐瓦克（Newark），始建於1881年，下設6個學院，設有128個學位課程，包括50個本科學位，59個碩士學位和19個博士學位課程。該校在2022年USNEWS美國綜合性大學排名第103， 美國公立大學排名第46名；在2022年THE泰晤士高等教育大學排名全球501-600名。【圖文報導：記者  劉偉】

兩校代表線上合作交流會談。上中為趙振祥副校長，右下為艾登•德旺副校長。
兩校代表線上合作交流會談。上中為趙振祥副校長，右下為艾登•德旺副校長。

新澤西 教育 疫情

上一則

大費城地區中文學校聯合會 2023元旦聯歡會暨成立十周年慶典

延伸閱讀

降街道限速 紐約州長霍楚擬授權

降街道限速 紐約州長霍楚擬授權
紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列

紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列
自陸返台仍嚴管 台商：勿「政治防疫」

自陸返台仍嚴管 台商：勿「政治防疫」
疫情中斷近3年 小三通復航 首班迎回37位鄉親

疫情中斷近3年 小三通復航 首班迎回37位鄉親
新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 3人入選全美佳作

新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 3人入選全美佳作
削減開銷 新澤西城市大學裁30教授砍37%科系

削減開銷 新澤西城市大學裁30教授砍37%科系

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11
嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)

自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃

2023-01-05 12:04

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事