新澤西理工學院與廈門理工學院 建立校際合作

廈門理工學院趙振祥副校長展示簽署好的校際合作諒解備忘錄

美國新澤西 理工學院與中國廈門理工學院於2023年1月3日晚，舉行校際合作諒解備忘錄線上簽約和合作交流會談。新澤西理工學院副校長艾登·德旺（Atam P. Dhawan）、電氣工程學院教授愛德溫·侯（Edwin Hou）與廈門理工學院副校長趙振祥、國際合作與交流處處長林宏偉分別代表雙方出席了線上簽字儀式並會晤，美國大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉也在線上見證此活動。

兩校於2022年11月經劉偉牽線建立聯繫，在新澤西理工學院新任華裔校長林竹進博士的支持下，經多次溝通對接達成合作意向，共同簽訂了校際合作諒解備忘錄。雙方將支持師生間的教育 交流活動，推動國際理解，加強學術合作、文化互動，不斷充實合作基礎，持續探討學分互認、合作辦學、科研合作等領域合作。

簽署儀式結束，趙振祥副校長請德旺副校長向林校長轉達問候和謝意，並表示，現在中美疫情 趨緩，旅行逐漸放開，歡迎林竹進校長、德旺副校長、侯教授帶領新澤西理工學院相關部門到廈門理工學院參觀交流，進一步具體推動合作。德旺副校長欣然接受邀請，並同意全力推動。

廈門理工學院位於有中國海上花園城市之稱的廈門，是中國福建省屬公立本科大學，設有19個院、部，現有4個碩士學位授權一級學科點、8個碩士專業學位授權點和64個本科專業，全日制在校生近2萬人。學校積極推進國際化辦學進程，與全球60多所優質大學開展多元化、全方位的合作。