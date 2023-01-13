新州歌舞會參加“美國夢，中國年” 開幕剪彩首演

隨著中國農曆新年的臨近，春節賀歲的活動在各地拉開帷幕。全美最大的室內遊樂場American Dream Mall，也開始了為期一個月的“美國夢中國年”弘揚中國文化活動。一月八號星期五是開幕剪綵儀式和首場演出，新州 歌舞會獲邀參加了首場演出。

新州歌舞會帶去了不同風格的七個節目。剪綵儀式結束首個登場的就是具有中國特色的腰鼓《鼓動天地》。這是歌舞會姐妹們去年整個夏天都在學習，演出前又加班加點，才成功在“美國夢”舞臺完美展現出的，非常有特色的節目。接下來扇子舞《珊瑚頌》，舞蹈的音樂，服裝，色彩及隊形變化，讓人們有著視覺與聽覺的享受。形體舞《水韻江南》充分表現了江南女子優美的形體動作。旗袍秀《上海謠》更展現中國女性的端莊美麗。惟妙惟肖具有 古典風味的大扇舞《化蝶成雙》也是非常叫好的節目。一首黃梅戲《夫妻雙雙把家還》，代表了多元化的中國戲曲 文化。結束舞蹈是歡快俏皮的手巾花舞《紅包》，紮著紅頭繩的姐妹，俏皮的舞動著，將中國濃濃的年味帶給了人們。首場演出在歡快的《恭喜恭喜恭喜你》中圓滿結束。

新州歌舞會成立於2006年，常年活躍在新澤西 社區，有興趣參加者，請電：732-491-7696（毛）