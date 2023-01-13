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大費城地區中文學校聯合會 2023元旦聯歡會暨成立十周年慶典

本報費城訊
中國駐紐約總領館領僑處副主任殷民俊（右四）與大費城地區中文學校聯合會會員學校校長們合影（左四是秘書長任鋼）
中國駐紐約總領館領僑處副主任殷民俊（右四）與大費城地區中文學校聯合會會員學校校長們合影（左四是秘書長任鋼）

費城地區中文學校聯合會1月7日在上都柏林高中表演藝術中心(Upper Dublin High School Performing Arts Center)舉辦元旦聯歡會暨中文學校成立十周年慶典。中國駐紐約總領事館領僑處副主任殷民俊、領事王程出席了聯歡會。

  元旦聯歡會在當天晚上7時許開始，大費城地區中文學校聯合會秘書長任鋼和殷民俊分別致詞。由於疫情原因，元旦聯歡會停辦兩年後，今年再次舉辦。本次聯歡會恰逢中文學校聯合會成立十周年和成功舉辦元旦聯歡會十年，雙喜臨門。

  開場小品是專門為慶祝元旦聯歡會成功舉辦十年而準備的。在小品中，大家看到首屆元旦聯歡會的小主持人如今已長大成人，在各自的學業上奮發圖強。歷屆主持人又都走到一起，暢談著他們的感想。

  中文學校聯合會的十年慶典活動更是錦上添花，聯合會為各會員學校的歷任校長們、元旦聯歡會的導演們、歷屆元旦聯歡會的攝影攝像和義工們頒發了小紀念品，同時還表彰了長城中文學校的紀蘭慰老師和元旦聯歡會余曉明總導演，感謝他們十年如一日對中文學校聯合會及元旦聯歡會的支持與奉獻。

  今年的元旦聯歡會節目眾多，內容豐富，不僅有眾多的舞蹈，還有小品，配樂朗誦，合唱等。開場的兒童舞蹈《紅燈籠》給大家帶來了濃郁的節日氣氛；接下來的童聲合唱，配樂朗誦，舞蹈，小品，架子鼓獨奏，男聲合唱，精彩的節目一個接著一個；最後一曲《老家在中國》道出了海外遊子思鄉的心聲。元旦晚會在《難忘今宵》的樂曲聲中圓滿結束。【圖文提供:中文學校聯合會】

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