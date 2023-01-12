新州限時限地隱密攜槍 遭聯邦法官封殺

新澤西州聯邦地區法官封殺了新州隱密攜槍新法的部分主要規定，認為在公共場合嚴格限制攜槍的時間與地點，構成很大的憲法問題。(Getty Images)

新澤西州 聯邦地區法官日前封殺了新州 隱密攜槍新法的部分主要規定，認為在公共場合嚴格限制攜槍的時間與地點，構成很大的憲法問題。

墨菲州長近三周前簽署新州隱密攜槍法，規定在敏感的公共場所禁止攜槍，包括學校、法院、兒童養育中心、養老院、投票站、政府建築、醫院、提供烈酒的酒吧餐館、機場、公園、海灘、示威遊行集會、影院、賭場和其他娛樂中心，該法還禁止在住宅、購物中心、超市和教會等私人場所攜槍，並禁止將子彈上膛的槍放在車內。

聯邦地區法官的裁決是特別針對新州法律中列舉的敏感場所，以及車上的槍不能裝子彈的規定，法官表示，新州必須證明自己的法律對敏感場所的規定具備憲法基礎。法官發布臨時限制令，禁止隱密攜槍法在上述敏感場所執行。法官還嚴厲批評新州領導人，認為他們應更好地捍衛法律的合憲性。

在聯邦法院系統待審期間，新州的隱密攜槍法將被擱置數月不能實施，擁槍組織表示歡迎，提控的新州維護憲法第二修正案協會說，聯邦法官堅定認為，第二修正案不包括敏感場所。

但新州官員指出，聯邦法官的裁決妨礙了遏止槍支 暴力的努力，州檢察長辦公室感到失望，認為將降低新州民眾的安全感，表示限制令是臨時的，新州將提出上訴。

州長辦公室表示，儘管對隱密攜槍法的大部分內容仍然有效感到欣慰，但右派法官關於敏感場所攜槍的裁決令人失望，「我們將與檢察長辦公室一同糾正錯誤裁決，保證攜槍法的完整性」。

新州數十年來的攜槍限制為全國最嚴，除退役執法人員外，其他人幾乎不能合法攜帶手槍，以前必須證明有正當需要，才能在新州申請持槍證。

新州民主黨的參議會主席史卡塔里(Nicholas Scutari)表示，聯邦地區法官的裁決是「漫長司法過程的第一步。最高法院已經表明，攜槍權不是絕對的，州議會有權認定應當限槍的敏感場所。我們的隱密攜槍法合憲，我們將繼續支持槍支安全措施，保護社區免於槍支暴力。」