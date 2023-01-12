新州限時限地隱密攜槍 遭聯邦法官封殺
新澤西州聯邦地區法官日前封殺了新州隱密攜槍新法的部分主要規定，認為在公共場合嚴格限制攜槍的時間與地點，構成很大的憲法問題。
墨菲州長近三周前簽署新州隱密攜槍法，規定在敏感的公共場所禁止攜槍，包括學校、法院、兒童養育中心、養老院、投票站、政府建築、醫院、提供烈酒的酒吧餐館、機場、公園、海灘、示威遊行集會、影院、賭場和其他娛樂中心，該法還禁止在住宅、購物中心、超市和教會等私人場所攜槍，並禁止將子彈上膛的槍放在車內。
聯邦地區法官的裁決是特別針對新州法律中列舉的敏感場所，以及車上的槍不能裝子彈的規定，法官表示，新州必須證明自己的法律對敏感場所的規定具備憲法基礎。法官發布臨時限制令，禁止隱密攜槍法在上述敏感場所執行。法官還嚴厲批評新州領導人，認為他們應更好地捍衛法律的合憲性。
在聯邦法院系統待審期間，新州的隱密攜槍法將被擱置數月不能實施，擁槍組織表示歡迎，提控的新州維護憲法第二修正案協會說，聯邦法官堅定認為，第二修正案不包括敏感場所。
但新州官員指出，聯邦法官的裁決妨礙了遏止槍支暴力的努力，州檢察長辦公室感到失望，認為將降低新州民眾的安全感，表示限制令是臨時的，新州將提出上訴。
州長辦公室表示，儘管對隱密攜槍法的大部分內容仍然有效感到欣慰，但右派法官關於敏感場所攜槍的裁決令人失望，「我們將與檢察長辦公室一同糾正錯誤裁決，保證攜槍法的完整性」。
新州數十年來的攜槍限制為全國最嚴，除退役執法人員外，其他人幾乎不能合法攜帶手槍，以前必須證明有正當需要，才能在新州申請持槍證。
新州民主黨的參議會主席史卡塔里(Nicholas Scutari)表示，聯邦地區法官的裁決是「漫長司法過程的第一步。最高法院已經表明，攜槍權不是絕對的，州議會有權認定應當限槍的敏感場所。我們的隱密攜槍法合憲，我們將繼續支持槍支安全措施，保護社區免於槍支暴力。」
上一則
難逃一死 買兇殺妻警員終伏法
下一則
FB留言