我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

新州限時限地隱密攜槍 遭聯邦法官封殺

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州聯邦地區法官封殺了新州隱密攜槍新法的部分主要規定，認為在公共場合嚴格限制攜槍的時間與地點，構成很大的憲法問題。(Getty Images)
新澤西州聯邦地區法官封殺了新州隱密攜槍新法的部分主要規定，認為在公共場合嚴格限制攜槍的時間與地點，構成很大的憲法問題。(Getty Images)

新澤西州聯邦地區法官日前封殺了新州隱密攜槍新法的部分主要規定，認為在公共場合嚴格限制攜槍的時間與地點，構成很大的憲法問題。

墨菲州長近三周前簽署新州隱密攜槍法，規定在敏感的公共場所禁止攜槍，包括學校、法院、兒童養育中心、養老院、投票站、政府建築、醫院、提供烈酒的酒吧餐館、機場、公園、海灘、示威遊行集會、影院、賭場和其他娛樂中心，該法還禁止在住宅、購物中心、超市和教會等私人場所攜槍，並禁止將子彈上膛的槍放在車內。

聯邦地區法官的裁決是特別針對新州法律中列舉的敏感場所，以及車上的槍不能裝子彈的規定，法官表示，新州必須證明自己的法律對敏感場所的規定具備憲法基礎。法官發布臨時限制令，禁止隱密攜槍法在上述敏感場所執行。法官還嚴厲批評新州領導人，認為他們應更好地捍衛法律的合憲性。

在聯邦法院系統待審期間，新州的隱密攜槍法將被擱置數月不能實施，擁槍組織表示歡迎，提控的新州維護憲法第二修正案協會說，聯邦法官堅定認為，第二修正案不包括敏感場所。

但新州官員指出，聯邦法官的裁決妨礙了遏止槍支暴力的努力，州檢察長辦公室感到失望，認為將降低新州民眾的安全感，表示限制令是臨時的，新州將提出上訴。

州長辦公室表示，儘管對隱密攜槍法的大部分內容仍然有效感到欣慰，但右派法官關於敏感場所攜槍的裁決令人失望，「我們將與檢察長辦公室一同糾正錯誤裁決，保證攜槍法的完整性」。

新州數十年來的攜槍限制為全國最嚴，除退役執法人員外，其他人幾乎不能合法攜帶手槍，以前必須證明有正當需要，才能在新州申請持槍證。

新州民主黨的參議會主席史卡塔里(Nicholas Scutari)表示，聯邦地區法官的裁決是「漫長司法過程的第一步。最高法院已經表明，攜槍權不是絕對的，州議會有權認定應當限槍的敏感場所。我們的隱密攜槍法合憲，我們將繼續支持槍支安全措施，保護社區免於槍支暴力。」

新州 槍支 新澤西州

上一則

難逃一死 買兇殺妻警員終伏法

下一則

德州人語／禁用瓦斯爐 政府管太多？

延伸閱讀

國會暴亂2年 新州30多人遭刑事指控 19人認罪2人已入獄

國會暴亂2年 新州30多人遭刑事指控 19人認罪2人已入獄
騙取裸照脅迫4兒童線上性表演 新州牧師認罪

騙取裸照脅迫4兒童線上性表演 新州牧師認罪
墨菲簽署新法 加速新州營建執照核發

墨菲簽署新法 加速新州營建執照核發
喬州隱蔽攜槍 即日起免許可證

喬州隱蔽攜槍 即日起免許可證
新州婦女 即日起可投保「墮胎險」

新州婦女 即日起可投保「墮胎險」
新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診

新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11
嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)

自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃

2023-01-05 12:04

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態