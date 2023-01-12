新州10郡購屋 年收入破10萬才買得起

如果想在新澤西州10個郡購買中價位房屋，年收入至少要有10萬元，最高收入需達17萬1000元。(Getty Images)

全國房地產數據公司ATTOM研究顯示，截至2022年最後一季，如果想在新澤西州 10個郡購買中價位房屋，年收入至少要有10萬元，最高收入需達17萬1000元。

根據ATTOM，在全美購屋所需年收入的前十大排行榜中，加州和紐約州囊括所有名次，舊金山外圍的聖馬刁縣(San Mateo County)以36萬7563元位居榜首，其次是紐約郡(曼哈頓)，為36萬4861元。

新澤西州年收入至少要有10萬元才買得起中價位房屋的十個郡中，博根郡2022年最後一季購屋所需收入最高，年薪須達17萬1319元才買得起中價位房屋，接著是莫里斯郡(15萬2944元)、艾塞克斯郡(13萬8948元)、聯合郡(13萬6356元)、薩莫塞特郡(13萬5675元)、百賽克郡(13萬1315元)、漢特登郡(13萬1306元)、曼孟斯郡(12萬3063元)、密德塞克斯郡(11萬9958元)和海洋郡(10萬3615元)。

相對的，新州 坎伯蘭郡(Cumberland County)買房者所需財力最低，年薪5萬4125元可買得起中價位房屋。

ATTOM以最普遍的20%頭期款和28%債務收入比(debt-to-income ratio)為假設前提，而後分析平均收入數據、房屋銷售契約以及支付稅款、房屋保險、房貸和房屋保險費用推估負擔能力。

新州房價在新冠疫情期間飆升，專家預測升息將使市場降溫；截至目前為止，ATTOM分析顯示，利率 上升對於打壓房價的影響不如預期，購屋負擔更沉重。

2022年1月，30年房貸利率約為3%，截至今年1月5日，平均利率上漲到6.52%；利率上升或許可以抑制通貨膨脹，卻也影響購屋負擔能力。

ATTOM表示，哈德遜郡(Hudson County)的交易數據收集延宕，因而未被納入分析報告，但可能是新州買房年收入需超過10萬元的第11個郡；此外，新州最南端的五月岬郡(Cape May)以及塞倫郡(Salem) 人口不到10萬人，因此被排除在分析之外。