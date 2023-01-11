賓州葡萄酒、烈酒16日起漲4% PLCB挨批「荒謬又貪婪」

賓州酒類管制委員會宣告，自本月16日起葡萄酒和烈酒都將提高售價4%，由於宣布過於匆促，引起反彈。(Getty Images)

賓州 酒類管制委員會(Pennsylvania Liquor Control Board, PLCB)宣告，自本月16日起葡萄酒和烈酒都將提高售價4%，由於這項宣布過於匆促，令餐飲業、零售業 措手不及，直言PLCB的漲價決定「荒謬又貪婪」。

PLCB於本月5日提前公告，約有3550種受歡迎的葡萄酒和烈酒要提高售價4%，10天後生效，但不包括特殊訂單商品、季節性商品以及清倉商品。

消息一出，餐飲業、零售業趕在1月15日之前購買Ketel One與Captain Morgan等受顧客歡迎的酒類，同時酒類零售也出現一波搶購熱潮。

PLCB表示750毫升瓶裝Fireball、現在零售價為18.99元，將調漲80分；即使零售價99分小瓶裝酒品也將漲至1.03元，售價尚需外加銷售稅。

漲價事出突然，餐飲業者相當不滿，Harvest Seasonal Grill & Wine Bars餐廳老闆馬格羅根(Dave Magrogan)直言PLCB「荒謬又貪婪」，強調PLCB設定的利潤率高於其他酒類零售商，而且賓州酒類零售機制成效不彰。

PLCB發言人凱利(Shawn Kelly)表示，「(漲價)項目和實施內容是最近幾天剛剛敲定」。儘管受疫情 和通膨影響、成本增加，但自2019年以來，委員會一直拒絕漲價超過供應商成本負擔。

PLCB聲明表示，此次調漲使PLCB可獲取所需的收入，以抵消過去四年、每年8%幅度增加的運營成本，加上預估今年度與人事、配送、租賃、信用卡費相關的成本上升等。

根據PLBC最新年度報告，2021-22年的銷售額為24億元、淨收入將近3億3100萬元。

眼看葡萄酒和烈酒漲價勢在必行，但Tradesman's和Finn McCool's連鎖酒吧老闆(Teddy Sourias)表示，「我們對漲價不滿意，更何況是匆促間宣布漲價。」為了顧及顧客感受，賓州餐飲業決定自行吸收，目前尚未有提高酒類售價的打算。