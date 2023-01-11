騙取裸照脅迫4兒童線上性表演 新州牧師認罪

新澤西州牧師希金斯對四項危害兒童福祉的指控認罪，他被控以欺騙方式取得四名未成年兒童裸照，再威脅他們在線上做性表演，並將影片錄下，以供自己欣賞。（CBS 電視畫面截圖）

新澤西州 柏靈頓郡(Burlington)32歲的牧師希金斯(Sean Higgins)對四項危害兒童福祉的指控認罪，他被控以欺騙方式取得四名未成年兒童裸照，再威脅他們在線上做性表演，並將影片錄下，供自己欣賞。

柏靈頓檢察官拉奇婭·布拉紹(LaChia Bradshaw)說，希金斯是在州高等法院認罪，以換取27年在州監獄 服刑。法官將於3月3日宣判刑期。

布拉紹說，希金斯在社群媒體 Snapchat和Instagram上裝扮成少女，為了結識年輕男孩而自稱名叫「茱莉·米勒」(Julie Miller)，並給他們發出一個不知名的少女豔照，年輕男孩給他回覆時，也附上自拍的裸照。

檢方說：「希金斯收到男童照片後，上社群媒體將他們的朋友圈名錄做截圖下載，並將截圖發給拍裸照的男童，威脅他們要按他的要求做，否則就將裸照發到他們的朋友圈中。」

布拉紹說，希金斯讓男童在線上做性行為的表演，完全不顧部分人懇求停止表演，反而命令他們完成他規定做的動作，否則將面臨影片發到他們朋友圈的後果。

希金斯的犯罪發生在2020年，當時他是海恩斯港鎮(Hainesport)港口浸信教會(Harbor Baptist Church)的年輕牧師和音樂教師。他還是「港口浸信學院」的一名教師，這是一個從幼稚園到12年級的私立學校，是教會附屬機構。

希金斯2020年10月在家中被捕後，一直關在霍利山鎮(Mount Holly)的柏靈頓郡監獄。