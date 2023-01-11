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台灣人筆會第19屆年會 主題「推動台灣自立自強」

記者孫影真／新澤西州報導
大紐約區台灣人筆會理事與貴賓合影，陳永豐(左四)、施永強(左六)、陳珮瑩公使(中)、蔡孟勳(右三)、游智雅(右二)。(記者孫影真／攝影)
大紐約區台灣人筆會理事與貴賓合影，陳永豐(左四)、施永強(左六)、陳珮瑩公使(中)、蔡孟勳(右三)、游智雅(右二)。(記者孫影真／攝影)

大紐約區海外台灣人筆會近日在新澤西州Parsippany市Noodle Wong餐廳舉辦第19屆年會及「台灣之夜」新年晚會，百餘人參加這場主題是「推動台灣自立自強」的活動，呼籲台灣迅速發展AI人工智慧的產業和軍事武器等科技，才不會受到威脅。

大紐約區台灣人筆會第19屆新年年會，主題為：「推動台灣自立自強」，部分出席者合影...
大紐約區台灣人筆會第19屆新年年會，主題為：「推動台灣自立自強」，部分出席者合影。(筆會提供)

會長施永強表示，筆會年會因三年新冠疫情改為線上活動，今年恢復傳統，會員齊聚，同時舉辦五場專題演講，分別為林佳敏主講「The Power of Voice」、陳廷楷主講「莎士比亞戲劇 Julius Caesar: Duty, Honor, Country」，李弘祺主講「狄更斯的聖誕歌和它在中國與台灣的翻譯」，施永強主講「台灣國家中山科學研究院AI武器的發展」，以及莫正義主講「詭譎多變的時代台美人如何自處？」

「台灣之夜」晚宴，立法院院長游錫堃影音演講，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩、紐約華僑文教中心主任陳永豐、領務組副組長游智雅、國家科學及技術委員會駐波士頓辦事處科技組組長蔡孟勳、僑務委員蘇春槐等出席。

陳珮瑩表示，筆會自2005年創會以來不斷成長，辦理許多演講會，年會討論主題多元，已成為台美人重要社團，非常高興看到疫情結束後，大家踴躍參加年會。

會長施永強指出，自他2020年接任以來，因疫情關係，共舉辦11場線上專題講座，每場吸引70至300 位參加WebEx討論，台灣海外網以及Youtube 均提供演講錄影讓鄉親們觀看。

今年同時出版筆會年刊和台美文集合集，獲賴清德副總統、游錫堃、駐美代表蕭美琴、駐紐約辦事處處長李光章、僑務委員會委員長童振源、陳永豐等頒賀詞，文集收納醫學、文學、經濟、政治、宗教與旅遊等25篇好文，承繼筆會三大目標：寫文章、辦演講、媒體發聲。

筆會副會長為謝己、李弘祺，理事蔡明峰、陳欽明、魏素月、陳企勻、李清澤、邱景義、陳孟枩、黃清燕。

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