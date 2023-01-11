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國會暴亂2年 新州30多人遭刑事指控 19人認罪2人已入獄

編譯徐薏茹／綜合報導
2021年國會暴亂調查對全國900多人提出刑事指控，其中30多人來自新澤西或與新州有極大關連，已有19名嫌犯認罪 。（美聯社）
2021年國會暴亂調查對全國900多人提出刑事指控，其中30多人來自新澤西或與新州有極大關連，已有19名嫌犯認罪 。（美聯社）

2021年國會暴亂調查對全國900多人提出刑事指控，其中30多人來自新澤西或與新州有極大關連，如今適逢國會暴亂兩周年，19名嫌犯已經認罪，幾名嫌犯正等待判刑，兩名囚犯在監獄服刑，還有14人在華府聯邦法院的訴訟仍在進行中，一名男子的控罪被駁回。

新州的嫌犯反映全國數據，該州嫌犯來自新州一半以上的郡，由都市到偏遠地區都有。大多數人被指控擅闖國會大廈或其場地及行為失序，少數人因暴力行為被指控或被定罪。

格洛斯特郡(Gloucester)紀錄五起案件，數量最多，其中四名嫌犯住在曼圖亞鎮(Mantua)的斯威爾(Sewell)。

居住在斯威爾的嫌犯包括2021年因暴亂期間襲擊警察被控罪的農夫斯泰查(Ezekiel Stecher)、11月認罪七項指控的楊恩(Phillip Young)，指控包含襲警。還有最近被指控的克里爾(Peter Krill Jr.)，12月他被控在國會大廈外與警方爆肢體衝突而被捕，案件正在審理中；第四個斯威爾嫌犯是克勞斯(David Krauss  Jr.)，是11月一同被起訴的三個嫌犯之一。

厄爾海軍武器基地(Earle Naval Weapons Station)前保安人員黑爾-庫薩內利(Timothy Hale-Cusanelli)在國會暴亂中共有五項定罪，被判四年徒刑，由於當時他還是陸軍後備役軍人。

哈代斯頓鎮(Hardyston)居民費爾蘭博(Scott Fairlamb)因襲警及妨礙公務罪被判41個月徒刑，正在服刑。

漢密爾頓(Hamilton)居民巴拉尼(Thomas Baranyi)已經服完2022年6月宣判的90天刑期。

新州 警察 監獄

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