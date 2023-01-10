墨菲簽署新法 加速新州營建執照核發

新澤西州州長墨菲簽署法案，將加速營建執照核發程序。（美聯社）

兩黨議員支持通過的法案5日在民主黨籍新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)簽署後生效，法案重點在於加速營建執照核發程序。新州 官員形容這項發展「重大」、「早就應該推出」，將來房屋等興建計畫都可以更快速興建，有助於刺激新州經濟。

墨菲20日同時宣布，州政府與聯邦政府共同推出2000萬元經費，將在州內各地興建更多平價住宅。

墨菲在新州伊莉莎白(Elizabeth)一處老人中心 舉行的法案簽署儀式上說：「我們今天推出的是買一送一的政策。我們將讓營建計畫更容易前進，我們也準備投入更多經費，讓更多平價住宅計畫得以推動。」

新法允許私人公司協助地方營建檢查得以加速進行。不少企業團體對新法表示肯定，並說新法上路後將讓新州變得對企業更有吸引力。不過，知名環保人士對新法提出批評，並警告說新規定可能導致疏失、監督不周。

長期以來，包商及企業經常抱怨，房屋、住屋開發以及商業建案等營建計畫經常面臨耽擱，問題出在地方機關沒有足夠人力能夠盡快完成工程驗收。產業人士表示，手續拖延的結果導致開發商與房地產持有人都蒙受時間浪費即金錢損失，地方機關則必須等帶工程完工，才能收得到稅收。

A573號法案旨在簡化程序，對全州統一建築法(State Uniform Construction Code Act)做出修改。其中最受矚目的重點包括，新法規定地方機關的驗收檢查必須在接到通知的三天內完成，如果地方機關無法在限期內完成檢查，則允許開發商聘請私人檢查員。新規當中也允許市府機關與其他城鎮建立分享服務協議，以便通盤管理營建檢查。

墨菲指出：「營建商與屋主都知道，時間就是金錢，如果更多時間耗費在營建過程，就代表著房價變得讓人越來越負擔不起。」他表示，營建計畫最後房屋使用許可證(Certificate of Occupancy)的核發，仍然必須由主管營建項目的地方官員簽署。