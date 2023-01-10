我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

新州小鎮多起劫案及盜竊案 當局尋求公眾提供線索

編譯盧炯燊/綜合報導
新澤西州沃倫郡樂柏康鎮多家商戶遭到搶劫，警方呼籲公眾提供線索緝捕竊賊。(取材自臉書)
新澤西州沃倫郡樂柏康鎮多家商戶遭到搶劫，警方呼籲公眾提供線索緝捕竊賊。(取材自臉書)

新澤西州沃倫郡(Warren County)樂柏康鎮(Lopatcong Township)多家商戶遭到搶劫，警方呼籲公眾提供線索緝捕竊賊。

事發於12月28日，先是位於22號公路(Route 22)971號的酒莊Parkway Liquor Store 遭人持槍搶劫，過了數小時後，位於史賽克路(Stryer’s Road)商場內的三家商戶遭人入內盜竊。

檢察辦公室發出的新聞稿說，酒莊遇劫是在12月28日下午6時許，一名獨行男劫匪當時身穿深色衣服，戴著外科口罩，戴著黃色工作手套，背著耐克背包。他向店員出示了一把黑色半自動手槍，然後掠走384元及一瓶白蘭地。

到了12月29日凌晨4時，史賽克路(Stryer’s Road)商場三個商戶分別遭爆竊，監控錄像顯示，兩名戴著口罩和手套的男子先後闖入一家電子煙店、一家義大利餐廳和披薩餅店，以及一家中餐館，經調查點算，賊人共盜竊了8600元。

檢察辦公室表示，賊人開著一輛銀色雪佛蘭 SUV，車牌為 PC136859，這輛汽車經證實在當天早些時候報失。

任何人如有上述劫案及爆竊案信息，請致電908-835-2211樂柏康鎮警察局或撥打908-475-6275聯繫沃倫郡檢察官辦公室。

口罩 新澤西州 義大利

上一則

拜登訪艾爾帕索看不到的場景 偷渡客遭邊防員重摔在地

下一則

28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

延伸閱讀

新州蜜蜂女王 高中生獲傑出環保獎

新州蜜蜂女王 高中生獲傑出環保獎
新州婦女 即日起可投保「墮胎險」

新州婦女 即日起可投保「墮胎險」
新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診

新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診
新州新法 學校須公布年度關禁閉人數

新州新法 學校須公布年度關禁閉人數
新州去年698人死於車禍 創15年新高

新州去年698人死於車禍 創15年新高
新州染疫破千例 18郡列確診高發區

新州染疫破千例 18郡列確診高發區

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼