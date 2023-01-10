新州小鎮多起劫案及盜竊案 當局尋求公眾提供線索

新澤西州沃倫郡樂柏康鎮多家商戶遭到搶劫，警方呼籲公眾提供線索緝捕竊賊。(取材自臉書)

新澤西州 沃倫郡(Warren County)樂柏康鎮(Lopatcong Township)多家商戶遭到搶劫，警方呼籲公眾提供線索緝捕竊賊。

事發於12月28日，先是位於22號公路(Route 22)971號的酒莊Parkway Liquor Store 遭人持槍搶劫，過了數小時後，位於史賽克路(Stryer’s Road)商場內的三家商戶遭人入內盜竊。

檢察辦公室發出的新聞稿說，酒莊遇劫是在12月28日下午6時許，一名獨行男劫匪當時身穿深色衣服，戴著外科口罩 ，戴著黃色工作手套，背著耐克背包。他向店員出示了一把黑色半自動手槍，然後掠走384元及一瓶白蘭地。

到了12月29日凌晨4時，史賽克路(Stryer’s Road)商場三個商戶分別遭爆竊，監控錄像顯示，兩名戴著口罩和手套的男子先後闖入一家電子煙店、一家義大利 餐廳和披薩餅店，以及一家中餐館，經調查點算，賊人共盜竊了8600元。

檢察辦公室表示，賊人開著一輛銀色雪佛蘭 SUV，車牌為 PC136859，這輛汽車經證實在當天早些時候報失。

任何人如有上述劫案及爆竊案信息，請致電908-835-2211樂柏康鎮警察局或撥打908-475-6275聯繫沃倫郡檢察官辦公室。