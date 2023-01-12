我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

全球PC出貨慘 業界預料到明年都不會出現全面復甦

悅滿樓新春賀年美食巡禮 團年夜飯發財春茗

本報新澤西訊
生猛海鮮魚缸
生猛海鮮魚缸

如意吉祥宴

特惠每席$538 十位用

錦繡長春 錦繡五彩大拼盤

發財好事 香菇髮菜蠔豉

生龍活虎 琥珀沙汁蝦球

如意吉祥 海皇魚肚羹

鴻運當頭 中式煎牛仔柳

金雞報喜 當紅炸子雞

龍馬精神 薑蔥雙龍蝦

大吉大利 翡翠骨香龍脷球

幸福連綿 香菰乾燒伊麵

喜氣洋洋 七彩揚州炒飯

精美甜品 時令水果

金玉滿堂宴

特惠每席$668 十位用

錦繡長春 錦繡五彩大拼盤

發財好事 香菇髮菜蠔豉

金玉滿堂 脆奶拌沙汁蝦球

喜鵲迎春 南杏海底椰燉鷓鴣

心想事成 碧綠海參鮑魚（十二頭鮑魚12隻）

金雞報喜 當紅炸子雞

龍馬精神 薑蔥雙龍蝦

富貴有餘 清蒸游水海上鮮

幸福連綿 香菰乾燒伊麵

招財進寶 招牌金雙蛋炒飯

精美甜品 時令鮮果盆

大展宏圖宴

特惠每席$788 十位用

錦繡長春 錦繡五彩大拼盤

扶搖直上 髮菜瑤柱脯

金銀滿屋 金磚伴蝦球桂花蚌

喜鵲迎春 南杏海底椰燉鷓鴣

心想事成 碧綠海參鮑魚（五頭鮑魚10隻）

金雞報喜 當紅炸子雞

龍馬精神 薑蔥雙龍蝦

富貴有餘 清蒸游水海上鮮

幸福連綿 香菰乾燒伊麵

招財進寶 招牌金雙蛋炒飯

精美甜品 時令鮮果盆

寬敞的龍鳳大禮堂
寬敞的龍鳳大禮堂
承接婚宴、壽宴、公司年慶、年飯和滿月酒等各式宴席
承接婚宴、壽宴、公司年慶、年飯和滿月酒等各式宴席

上一則

韓國環境家電第一品牌 COWAY 進駐 Edison 新春大禮等您拿

延伸閱讀

世界日報新春嘉年華 與您共同迎接新春

世界日報新春嘉年華 與您共同迎接新春
好康報您知／168超級市場（168 Market）

好康報您知／168超級市場（168 Market）
茶客稱不用掃針卡減麻煩 酒樓料生意至少增5成

茶客稱不用掃針卡減麻煩 酒樓料生意至少增5成
法拉盛節味濃 天寒「凍傷」小商家生意

法拉盛節味濃 天寒「凍傷」小商家生意
布碌崙華社酒樓生意回歸 外賣店忙翻

布碌崙華社酒樓生意回歸 外賣店忙翻
文革年夜飯

文革年夜飯

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11
嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)

自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃

2023-01-05 12:04

超人氣

更多 >
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險