悅滿樓新春賀年美食巡禮 團年夜飯發財春茗
如意吉祥宴
特惠每席$538 十位用
錦繡長春 錦繡五彩大拼盤
發財好事 香菇髮菜蠔豉
生龍活虎 琥珀沙汁蝦球
如意吉祥 海皇魚肚羹
鴻運當頭 中式煎牛仔柳
金雞報喜 當紅炸子雞
龍馬精神 薑蔥雙龍蝦
大吉大利 翡翠骨香龍脷球
幸福連綿 香菰乾燒伊麵
喜氣洋洋 七彩揚州炒飯
精美甜品 時令水果
金玉滿堂宴
特惠每席$668 十位用
錦繡長春 錦繡五彩大拼盤
發財好事 香菇髮菜蠔豉
金玉滿堂 脆奶拌沙汁蝦球
喜鵲迎春 南杏海底椰燉鷓鴣
心想事成 碧綠海參鮑魚（十二頭鮑魚12隻）
金雞報喜 當紅炸子雞
龍馬精神 薑蔥雙龍蝦
富貴有餘 清蒸游水海上鮮
幸福連綿 香菰乾燒伊麵
招財進寶 招牌金雙蛋炒飯
精美甜品 時令鮮果盆
大展宏圖宴
特惠每席$788 十位用
錦繡長春 錦繡五彩大拼盤
扶搖直上 髮菜瑤柱脯
金銀滿屋 金磚伴蝦球桂花蚌
喜鵲迎春 南杏海底椰燉鷓鴣
心想事成 碧綠海參鮑魚（五頭鮑魚10隻）
金雞報喜 當紅炸子雞
龍馬精神 薑蔥雙龍蝦
富貴有餘 清蒸游水海上鮮
幸福連綿 香菰乾燒伊麵
招財進寶 招牌金雙蛋炒飯
精美甜品 時令鮮果盆
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