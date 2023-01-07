差一分錢不滿500元 Xbox竊賊獲改輕罪

檢方把原價499.99元的XBox遊戲機價格，寫錯為500元，一分錢的差別，一名兩年前在新澤西州一家Kohl's百貨公司偷竊Xbox遊戲機的男子，因此得以獲得改判較輕的刑責。(美聯社)

一分錢的差別，使得2020年在新澤西州 密德塞克斯郡(Middlesex County)百貨公司偷竊Xbox遊戲機的男子，得以獲得改判較輕的刑責。檢察官 起訴竊盜罪時，將銷售稅納入計算，使得商品價格提高，適用於較重罪刑。

新州 上訴法院上周裁定，坦承犯罪的竊盜罪嫌應該重新判刑，因為檢方把原價499.99元的XBox遊戲機價格，寫錯變成500元。法官指出，檢方錯把銷售稅也算入遊戲機價格，導致刑責不同。

根據當地法律，竊盜罪刑責與物品價格有關。如果遭竊物品零售價500元以上、7萬5000元以下屬於三級犯罪，但售價200元至500元以下則屬於四級犯罪。

這起案件裡的被告為年輕男子，2020年2月22日在柯爾百貨(Kohl's)偷竊一台標價299.99元的PlayStation 4主機，後來在2月27日又偷竊標價499.99元的XBox遊戲機。

被告對於遭控兩項竊盜罪均坦承犯罪，PlayStation 4主機為四級犯罪，XBox遊戲機則為三級犯罪，兩個罪名都被法官判處相同處罰：坐牢90天加上3年緩刑。

公設辯護人辦公室(Public Defender's Office)律師代表男子提出上訴時指出，檢察官把銷售稅納入計算，導致XBox遊戲機價格超過500元，成為三級犯罪領域。

公設辯護人主張獲得上訴法院法官採納。法官指出，法律條文當中的「全額零售價格」(full retail price)意指稅前價格；如果州議會希望把銷售稅納入計算，當初立法時則會在條文裡清楚寫出。

上訴法院法官指出，查緝竊盜犯罪是為了保護商店貨品，但銷售稅其實並不屬於店家所有。法官指出，檢方起訴時不應該把銷售稅納入，導致被告犯罪等級因此升高。

由於先前不曾出現類似案件的裁決，新州上訴法院宣布裁決之後，將成為日後其他案件的判決先例。