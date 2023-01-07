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媽媽聯誼會疫中送愛泰緬寮華校 捐遠程教學設備

記者呂賢修／綜合報導
媽媽聯誼會捐贈多媒體教學設給緬甸臘戌的果名學校。(聯誼會提供)
媽媽聯誼會捐贈多媒體教學設給緬甸臘戌的果名學校。(聯誼會提供)

常年關注雲南偏鄉教育的媽媽聯誼會會長張春華，2019年12月在雲南與合作單位的省僑聯主席高峰和昆明市僑聯副主席畢嬌嬌會面時，兩人分別幫泰北及緬北、寮國等地的華文學校爭取獲得媽媽聯誼會捐給雲南偏鄉學校同一類型的遠程教學設備，雲南的義務科技顧問周林江，幫忙改良設計成可集眾多媒體功能於一體的多媒體教學設備。

媽媽聯誼會允諾首批先捐53台(每台2.2萬人民幣，約3197美元) 。張春華到泰北考察，與美賽華雲學校校長田景燦見面商討捐贈細節，請田校長協助挑選受贈學校每校一台為主，多出的再分給學生多的學校。沒想到，次年3月新冠肺炎疫情爆發，直到2021年10月設備才得以出廠，貨櫃在邊界關口等待入關曠日費時，入關還要冒險通過內戰不休、時有搶劫的緬甸邊境

老撾百細公學使用媽媽聯誼會捐贈的多媒體教學設備上課，學生學習情緒高昂。(聯誼會提...
老撾百細公學使用媽媽聯誼會捐贈的多媒體教學設備上課，學生學習情緒高昂。(聯誼會提供)

最終，36所學校收到設備時都如獲至寶、激動不已，形容是偏鄉教學的及時雨，百寶箱，對泰、緬、寮國華文教育的影響意義深遠。

願支持媽媽聯誼會幫助泰緬華校的善款請寄至：6 Hardley Drive ，Cranbury  NJ 08512，支票抬頭：UMCA(泰緬) ，聯絡電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，電郵 [email protected] ，網址：njumca.org

教育 邊境 緬甸

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