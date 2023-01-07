我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

疫情改網課被告 新州上訴法院：2大學免退還學費

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州兩所大學遭學生提告，由於新冠疫情期間改為遠距上課，造成學生學習損失，應退還學費。新州上訴法庭作出裁決，校方並未違反契約，不用退費。(美聯社)
新澤西州兩所大學遭學生提告，由於新冠疫情期間改為遠距上課，造成學生學習損失，應退還學費。新州上訴法庭作出裁決，校方並未違反契約，不用退費。(美聯社)

新澤西州上訴法庭上周裁定，新州兩所大學不必為疫情期間對從課堂教學轉為遠距授課所產生的損失負擔責任，也不用退還學費。

基恩大學(Kean University)的兩名學生和蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)的一名學生提告說，學校2020年3月停止當面授課是校方違約，扣住學雜費是不當獲利。學校後來退回住宿等費用，但改為網路上課後的學費沒有退還。

學生的控訴一審被駁回後又提出上訴，指初審法院的裁決不應只以新州的緊急衛生權力法為依據。緊急衛生權力法允許州長墨菲在疫情期間宣布衛生緊急狀態。

上訴法院12月30日做出裁決，同意下級法院的見解，認為學校在緊急公衛健康危機中停止當面授課的做法沒有過錯。

蒙州大對上訴法院的裁決不做評論，基恩大學則發表聲明表示歡迎，說「我們與新州的其他大學一樣，為了校園的健康和安全，遵照州府規定改為遠距授課。面對前所未有的局面，我們將繼續提供高品質的教學。」

但學生的訴狀認為，無論是設備、學習材料或對老師提問，網路上課在各方面的標準都很低，不符合學生對2020年春季班學期合約的期待，「學生被剝奪了課堂討論的機會。」

兩所大學都提出要求法院駁回的動議，蒙州大表示，他們找到為學生授課的新途徑，並沒有違反與學生之間的契約。

初審法院批准學校的駁回動議，稱基恩和蒙州大兩校對於疫情期間的封校措施沒有責任。上訴法院的裁決稱，校方根據州憲法和聯邦憲法都沒有責任，網上教學並非不合理和沒有必要。

根據此一結論，上訴法院對兩所大學遭指控不當獲利和違約的問題均不予考慮。上訴法院裁道：「基恩和蒙特克萊爾兩校在爆發疫情期間，對從課堂教學轉為網路教課的過程中發生的損失均豁免賠償責任。」

疫情 新州 遠距授課

上一則

賓州過路費 1月8日起調高5%

下一則

國家公園局年底前擬清除華府遊民營地

延伸閱讀

72歲國會議員拜爾 重返大學攻讀AI 盼應用於預防自殺

72歲國會議員拜爾 重返大學攻讀AI 盼應用於預防自殺
阿州博物館 揭露新州300年奴隸黑暗史

阿州博物館 揭露新州300年奴隸黑暗史
落入極度冰冷水中…新州2男子冰釣溺斃

落入極度冰冷水中…新州2男子冰釣溺斃
3死囚上訴 指控德州行刑藥過期

3死囚上訴 指控德州行刑藥過期
新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診

新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診
新州新法 學校須公布年度關禁閉人數

新州新法 學校須公布年度關禁閉人數

熱門新聞

現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
寒冬開車時不須暖車，可在啟動汽車後30秒到1分鐘後慢慢開車上路，這樣能使引擎更快預熱、減少耗油量與排碳。(記者陳曼玲／攝影)

寒冬季節要暖車嗎？能源部的建議可能與你的認知相反

2022-12-30 11:53

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成