疫情改網課被告 新州上訴法院：2大學免退還學費
新澤西州上訴法庭上周裁定，新州兩所大學不必為疫情期間對從課堂教學轉為遠距授課所產生的損失負擔責任，也不用退還學費。
基恩大學(Kean University)的兩名學生和蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)的一名學生提告說，學校2020年3月停止當面授課是校方違約，扣住學雜費是不當獲利。學校後來退回住宿等費用，但改為網路上課後的學費沒有退還。
學生的控訴一審被駁回後又提出上訴，指初審法院的裁決不應只以新州的緊急衛生權力法為依據。緊急衛生權力法允許州長墨菲在疫情期間宣布衛生緊急狀態。
上訴法院12月30日做出裁決，同意下級法院的見解，認為學校在緊急公衛健康危機中停止當面授課的做法沒有過錯。
蒙州大對上訴法院的裁決不做評論，基恩大學則發表聲明表示歡迎，說「我們與新州的其他大學一樣，為了校園的健康和安全，遵照州府規定改為遠距授課。面對前所未有的局面，我們將繼續提供高品質的教學。」
但學生的訴狀認為，無論是設備、學習材料或對老師提問，網路上課在各方面的標準都很低，不符合學生對2020年春季班學期合約的期待，「學生被剝奪了課堂討論的機會。」
兩所大學都提出要求法院駁回的動議，蒙州大表示，他們找到為學生授課的新途徑，並沒有違反與學生之間的契約。
初審法院批准學校的駁回動議，稱基恩和蒙州大兩校對於疫情期間的封校措施沒有責任。上訴法院的裁決稱，校方根據州憲法和聯邦憲法都沒有責任，網上教學並非不合理和沒有必要。
根據此一結論，上訴法院對兩所大學遭指控不當獲利和違約的問題均不予考慮。上訴法院裁道：「基恩和蒙特克萊爾兩校在爆發疫情期間，對從課堂教學轉為網路教課的過程中發生的損失均豁免賠償責任。」
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