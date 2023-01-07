疫情改網課被告 新州上訴法院：2大學免退還學費

新澤西州兩所大學遭學生提告，由於新冠疫情期間改為遠距上課，造成學生學習損失，應退還學費。新州上訴法庭作出裁決，校方並未違反契約，不用退費。(美聯社)

新澤西州上訴法庭上周裁定，新州 兩所大學不必為疫情 期間對從課堂教學轉為遠距授課 所產生的損失負擔責任，也不用退還學費。

基恩大學(Kean University)的兩名學生和蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)的一名學生提告說，學校2020年3月停止當面授課是校方違約，扣住學雜費是不當獲利。學校後來退回住宿等費用，但改為網路上課後的學費沒有退還。

學生的控訴一審被駁回後又提出上訴，指初審法院的裁決不應只以新州的緊急衛生權力法為依據。緊急衛生權力法允許州長墨菲在疫情期間宣布衛生緊急狀態。

上訴法院12月30日做出裁決，同意下級法院的見解，認為學校在緊急公衛健康危機中停止當面授課的做法沒有過錯。

蒙州大對上訴法院的裁決不做評論，基恩大學則發表聲明表示歡迎，說「我們與新州的其他大學一樣，為了校園的健康和安全，遵照州府規定改為遠距授課。面對前所未有的局面，我們將繼續提供高品質的教學。」

但學生的訴狀認為，無論是設備、學習材料或對老師提問，網路上課在各方面的標準都很低，不符合學生對2020年春季班學期合約的期待，「學生被剝奪了課堂討論的機會。」

兩所大學都提出要求法院駁回的動議，蒙州大表示，他們找到為學生授課的新途徑，並沒有違反與學生之間的契約。

初審法院批准學校的駁回動議，稱基恩和蒙州大兩校對於疫情期間的封校措施沒有責任。上訴法院的裁決稱，校方根據州憲法和聯邦憲法都沒有責任，網上教學並非不合理和沒有必要。

根據此一結論，上訴法院對兩所大學遭指控不當獲利和違約的問題均不予考慮。上訴法院裁道：「基恩和蒙特克萊爾兩校在爆發疫情期間，對從課堂教學轉為網路教課的過程中發生的損失均豁免賠償責任。」