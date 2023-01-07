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賓州過路費 1月8日起調高5%

編譯孫梁／綜合報導
從1月8日起，使用賓州收費公路(Pennsylvania Turnpike)的駕駛人將多付5%的過路費，如不按時支付，將面臨更嚴重的處罰。(路透)
從1月8日起，使用賓州收費公路(Pennsylvania Turnpike)的駕駛人將多付5%的過路費，如不按時支付，將面臨更嚴重的處罰。(路透)

從1月8日起，使用賓州收費公路(Pennsylvania Turnpike)的駕駛人將多付5%的過路費，如不按時支付，將面臨更嚴重的執法後果。

賓州收費公路委員會去年批准上調過路費的收費標準，以用來修建新的交流道和新車道，並為賓州的公路和和包括賓州東南捷運局(SEPTA)在內的捷運系統提供經費。收費公路委員會的計畫是在2025年前，每年提高收費5%。

收費方式是以照相機拍下來往車輛的車牌，然後將收費帳單郵寄到車主登記地址，使用E-ZPass的車輛可獲60%折扣。

提高收費標準後，一般雙輪軸普通車輛如果使用E-ZPass，從諾里斯頓(Norristown)到華盛頓堡(Fort Washington)的過路費將從1.7元漲到1.8元，而寄送帳單的收費則從4.1元提高到4.4元。

如果駕駛人從東到西穿越整個賓州，福奇谷(Valley Forge)到匹茲堡的過路費會從33元增加到34.7元，商用卡車的收費更高。

賓州收費公路委員會表示，新的收費標準仍低於全國平均水平，賓州的過路費是每哩0.14元，比新澤西州的費用低兩分錢。

賓州11月生效的一項州法允許收費公路部門與州運輸廳合作，如果收費帳單累積四張以上仍未繳納，或是欠費超過250元，將暫停車主的車輛登記。此前，帳單超過六張未繳或是欠費超過500元，才會被暫停車輛登記。

賓州收費公路委員會執行長康普頓(Mark Compton)說：「新法增強了我們對違規開車人的追罰力度，但迄今多數駕駛人還是照章繳費。如果有人認為逃避繳費而不會有任何後果，我希望大家明白這是錯的。」

駕駛人若要解決欠費問題，可撥打電話1-877-736-6727，聽到提示後選擇客服，然後按3收費帳單的選項。此外還可將收費帳單在線上查詢，查到欠費的車牌號碼。

賓州 捷運 新澤西州

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