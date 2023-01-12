我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

全球PC出貨慘 業界預料到明年都不會出現全面復甦

韓國環境家電第一品牌 COWAY 進駐 Edison 新春大禮等您拿

本報新澤西訊
COWAY美國高層領導親臨Editon出席開業典禮
COWAY美國高層領導親臨Editon出席開業典禮

韓國環境家電第一品牌COWAY日前舉行隆重剪綵儀式，慶祝新店開張。專賣店位於Edison 99大華超市內。店內產品豐富多樣，其中熱賣的淨水器包括可製冰的立式淨水器，超薄的立式淨水器，為使用大量水的客戶而設計的大容量立式淨水器，多款台式淨水器，其中集冷熱製冰功能為一體的台式淨水器讓客戶又方便又節省，還有便捷的廚下型淨水器，多款空氣淨化器，智能座便等設計美感極強的淨化家庭與健康環境的家電產品。

  Coway,來自韓國的最佳生活解決方案公司！COWAY USA華人部總經理Justin Kang特別介紹說，Coway的宗旨是為消費者的飲用水好水質把關，租賃淨水器方式得到廣大華人朋友們的喜歡和認可，從最低每月21.99元起,平均每天不到一元就可以讓全家人喝到純淨好水，最重要的是不用擔心後續的換濾芯與維修保養等瑣事，COWAY將提供定期免費更換濾芯、專業系統清潔和保養維修等服務，為您和家人的飲用水長期把關。

  成立於1989年的COWAY是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前五十位，擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體。在韓國，Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座市場佔有率均居首位。該公司自2007年進入美國市場以來，發展迅速，已在全美15個地區提供銷售和服務，為眾多用戶帶來了放心水質。是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，產品均通過美國水質協會認可。近幾年逐漸在華人市場中獲得良好的口碑和肯定。

  COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術，僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

  新店地址：561 US-1 Unit 105, Edison, NJ 08817 (Edison大華99超市內)；更多詳情請登錄網站查看www.coway-usa.com

位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
參加剪綵儀式的嘉賓從左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHO...
參加剪綵儀式的嘉賓從左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian，新澤西銷售經理 Tony Wu，東部行政負責人Olivia Huang
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
COWAY USA華人部總經理Justin Kang現場為客人講解產品
COWAY USA華人部總經理Justin Kang現場為客人講解產品

上一則

國會暴亂2年 新州30多人遭刑事指控 19人認罪2人已入獄

下一則

悅滿樓新春賀年美食巡禮 團年夜飯發財春茗

延伸閱讀

找到了...入境韓國快篩陽性後逃跑 中國旅客在首爾被捕

找到了...入境韓國快篩陽性後逃跑 中國旅客在首爾被捕
防彈少年團當兵前全員到齊 珍貴寫真台灣全球首賣

防彈少年團當兵前全員到齊 珍貴寫真台灣全球首賣
尹錫悅對抗北韓的核武夢 拜登不給圓

尹錫悅對抗北韓的核武夢 拜登不給圓
南韓下季電價 歷年調漲最多

南韓下季電價 歷年調漲最多
南韓駐中使領館人員逾6成染新冠 停發赴韓短期簽證

南韓駐中使領館人員逾6成染新冠 停發赴韓短期簽證
關係依舊僵持 中日韓領導人會議連續第3年停辦

關係依舊僵持 中日韓領導人會議連續第3年停辦

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11
嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)

自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃

2023-01-05 12:04

超人氣

更多 >
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險