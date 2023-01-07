冬天最愛東北菜 一品香陪您過大年

堂食外賣無任歡迎，後面有大型停車場

沒有什麼比一桌子熱騰騰的東北菜更適合這個寒冷的冬天啦！歡迎大家來一品香品嘗正宗東北菜，為您的冬天帶來些許溫暖。獨特的美味讓您感受濃濃的東北情，一定會讓您回味無窮，食之不忘。

東北菜最有名的就是各式燉菜，不僅健康而且吃過之後感覺渾身熱乎乎的特別舒服。一品香的燉菜首推—酸菜燉排骨。酸菜是最具特色的東北家常菜。在東北，每年入秋，家家開始醃漬 酸菜。酸菜可以最大限度地保留白菜原有的營養成分，同時還含有大量的乳酸菌 ，能改善人體的腸道功能，幫助消化。一品香採用純有機的東北大酸菜和精選排骨，慢火細燉中讓酸菜的爽口巧妙地融合了排骨的鮮香，這樣燉出來的排骨不油膩，吃起來口感好，滿滿一鍋一上桌瞬間就被搶光。其次受到大家喜愛的燉菜還有小雞燉蘑菇、白菜燉豆腐、西紅柿燉牛腩等。

北方水餃也是大家非常喜愛的美食 之一。逢年過節，親人團聚，生日聚會等活動大家都喜歡圍坐一起吃一頓熱騰騰的水餃。一顆顆水餃如同一個個元寶包含著滿滿的吉祥和祝福。一品香的水餃不同於外面買的水餃，從肉餡的製作，以及和麵，擀皮到包全部為手工打造，這樣製作出的水餃皮薄餡大，蒸煮不爛，皮的口感更勁道，味道也正宗地道。一品香為大家提供特色東北酸菜水餃，三鮮水餃，白菜水餃，芹菜水餃和羊肉水餃等多種味道供您選擇。

一品香還有大家非常喜愛的特色菜如：鍋包肉、乾炸小黃魚、溜三樣、溜肉段、東北大脊骨、五彩大拉皮、酸菜炒粉絲、紅燒日本豆腐、拌雞架、地三鮮、孜然羊肉、京醬肉絲、醋溜土豆絲、春餅….讓您品嘗到“家”一樣的味道。