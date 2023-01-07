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筷活林特惠套餐 精緻燒臘 歡迎預訂香脆烤乳豬慶新春

本報新澤西訊
香脆烤乳豬、港式燒臘滷味火力全開
香脆烤乳豬、港式燒臘滷味火力全開

本報新澤西

農曆新年兔年將至，正逢新州老牌粵菜餐廳筷活林店歡慶十週年，為慶祝農曆新年、感恩新州食客十年的陪伴，現推出鴻運乳豬宴、堂片黃金鴨、龍蝦靚湯等自選套餐，價格優惠，歡迎惠顧。全隻香脆烤乳豬，為您的家宴增添美味，歡迎提早預訂。各式正宗港式燒臘滷味、粥粉麵飯歡迎大家來品嘗。

鴻運乳豬宴（供10位享用）：鴻運乳豬全體、椒鹽虎蝦、雙寶原盅滋補燉湯、燒汁生炒牛柳粒、濃湯珍菌泡翠蔬、筷活一品吊燒雞、生爆薑蔥焗龍蝦、綠柳原條龍利球、真功夫炒飯、甜意在心間。週一至週四特惠價$388，週末及節假日$428。

堂片黃金鴨（供8位享用）：筷活三小碟、北京片皮鴨、鮑魚拆燴鴨絲羹、脆奶拼生汁大蝦球、京都焗肉排、薑汁炒芥蘭遠、金蒜脆皮燒雞、西湖松子魚、豉油皇芽菜仔炒麵、精美甜品。週一至週四特惠價$238，週末及節假日$268。

龍蝦靚湯自選套餐：薑蔥炒龍蝦、精選燒味拼盤、（西湖牛肉羹、原盅滋補燉湯、一品海皇羹，四寶酸辣湯）任選一湯、再任意搭配兩款小菜，3-4位只需$108；任意搭配四款小菜，5-6位$138。精美小菜選擇豐富：香茅幹蔥煎豬扒，鴻運蒜香雞，蘆筍木耳炒雞片，蔥花滑蛋牛肉，豉味涼瓜牛肉，京都或椒鹽豬扒，紅燒石斑腩煲，宮保鮮蝦仁，家鄉炒斑球，荷塘淮山素小炒，蒜蓉炒時蔬。

全隻香脆烤乳豬是筷活林的絕活之一。師傅們精心挑選10磅左右的乳豬，放入烤爐用猛火烤，全程靠人工旋轉豬體，期間在豬皮上塗油，令豬皮充滿氣泡成芝麻狀，色澤呈金黃琥珀色，吃起來皮酥中帶脆、肉香嫩可口。燒臘李師傅重新回歸為您服務，歡迎新老朋友前來品嘗筷活林的叫座各款燒臘。

筷活林餐館供應各品種粥粉麵飯、港式燒臘滷味、游水海鮮及精緻小炒，風味正宗，味道鮮美，歡迎您的惠顧。聯絡電話： 908-222-8898，地址：4811 Stelton Road, South Plainfield NJ 07080。

三款特惠套餐適合家人、朋友、公司年會聚餐等
三款特惠套餐適合家人、朋友、公司年會聚餐等

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