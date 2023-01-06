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文創會「玉兔迎春慶新年」　橋水購物中心1月22日推出

本報新澤西訊
「玉兔迎春慶新年」將於2023年1月22日（週日）下午‧一時至六時在Bridgewater Commons舉辦，歡迎民眾闔府參加。
「玉兔迎春慶新年」將於2023年1月22日（週日）下午‧一時至六時在Bridgewater Commons舉辦，歡迎民眾闔府參加。

文創交流促進會將於2023年1月22日（週日），農曆新年當天下午一時至六時，在橋水購物中心（Bridgewater Commons）舉辦「玉兔迎春慶新年」農曆年傳統文化活動，歡迎大家踴躍前來，一起慶新春，並廣為宣傳。

  會長吳麗卿表示，促進會曾在今年中秋節前，在橋水購物中心，展示各式栩栩如生的燈籠和數百個懸掛燈籠，義工們連續2個週末在現場開放燈籠工作室，協助來賓製作手提燈籠，秋節慶典節目包括各族裔的民族舞蹈、聲樂與樂器表演和傳統服裝秀，登上區域10大最佳活動的第八名。

  該會將在農曆大年初一推出「玉兔迎春慶新年」活動，目前已在緊鑼密鼓籌備中，除了傳統的舞龍、舞獅外，還有跳加官、發紅包、寫春聯、剪紙、扯鈴和民族舞蹈表演以及有獎遊戲等。吳麗卿指出，中華文化活動在購物中心展出，屆時一定很熱鬧，將會是另一個充滿藝術、文化，適合闔家歡樂的精采時光！

  文創交流促進會（Center for Cultural & Creative）在2019年成立於新澤西州，是個501(C)(3)的非營利、非政治、非宗教組織。該組織致力於推廣中華文化與藝術，在端午節、中秋節、農曆新年都推出各種文化活動，希望能夠透過文化交流，促進社區不同族群之間的和諧和尊重。

  橋水購物中心地址：400 Commons Way, Bridgewater Township, NJ 08807；文創交流促進會網址：cccenj.org；電郵： [email protected]；詳情可洽吳麗卿，電話：908-794-7768

【文字報導：記者  孫影真】

新澤西州 端午節 2023

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