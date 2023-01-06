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鄭媛元製作兒童繪本新書上市熱賣中 1/12 在愛市圖書館與讀者相見歡

本報新澤西訊

由鄭媛元(Cynthia Yuan Cheng)繪製的兒童圖書（graphic novel) The Baby-Sitters Club之”Mary Anne’s Bad Luck Mystery”, 已於十二月二十七日起，正式在美加各大書店和網路上發售，她在二十七日新書上架當天，也親至Edison Menlo Park Mall 的Barns & Noble 書店為新書簽名。

   Scholastic 出版社是美國著名的兒童青少年書籍出版社，這幾年他們將旗下暢銷系列The Baby-Sitters Club 的文字書改為繪本，鄭媛元受邀繪製這本，目前熱銷中，在愛迪生市的 Barns & Noble 和Target 店中，皆已售罄，正在等待補貨中。

  在新州長大的鄭媛元，畢業於MICA (Maryland Institute College of Art), 畢業後在Google工作兩年，爾後成立個人工作室，與兩家出版社簽約，並參與了Google 、Cartoon Network 等公司的項目製作。她很高興看到自己的心血上架，也謝謝讀者的支持。

  本月十二日(星期四)晚上六點，她將在Edison Main Library (340 Plainfield Ave., Edison, NJ 08817. 732-287-2298) 與讀者見面，介紹新書並教大家如何畫書中主角Mary Anne 。歡迎家長們至新州愛迪生市圖書館網站登記，帶著孩子和書一起共創一個愉快的夜晚。

書店 新州 Google

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