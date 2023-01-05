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新年第一天 費城就有11起槍案 釀1死13傷

編譯周芳苑／綜合報導
費城2023年開年第一天，就發生11起槍擊事件。圖為費城舉行元旦遊行。（美聯社）
費城2023年開年第一天，就發生11起槍擊事件。圖為費城舉行元旦遊行。（美聯社）

費城兇殺案頻仍，2022年夏季死亡人數創新高，發生500多起兇殺案和近1800起槍擊案；2023年未見好轉，開年第一天前六小時便有8起非致命槍擊事件，但僅1人被捕，傷者幾乎都被送天普大學醫院(Temple University Hospital)。

1日稍晚持續發生槍擊，下午5時之前又有2起槍擊，包括在北費城發生雙重槍擊，造成一人死亡；稍晚發生第11起槍擊。這些案件造成至少13人受傷，其中一人死亡。

元旦午夜過後，里奇蒙港(Port Richmond)87 歲老婦瑪麗．卡拉格(Mary Gallagher)在家門口看煙火左肩中彈，送醫後情況穩定。此案似乎是有人新年鳴槍慶祝，致使流彈擊中卡拉格的肩膀，她稱開槍者「 愚蠢」。

約凌晨1時，塔卡萬納街(Tackawanna Street) 發生家庭攻擊，被襲擊的30歲婦女向襲擊者開槍，腹部中彈的30歲男子送醫後穩定；警方進行逮捕並繳獲一件武器。這件案子之後，到凌晨5時10分，又發生六宗槍案。

到了下午1時53分，一名58歲男子在Carroll Park區右腿中彈，被帶往醫療中心，情況穩定；警方進行現場調查。

下午2時10分，一名31歲男子在北費城胸部中彈，被帶往天普大學醫院，下午2時40分宣告死亡；另一34歲男子左腿中彈， 情況穩定。

晚上7時22分，17歲男子站在西蒙哥馬利大道上遭槍擊，右腿被擦傷，情況穩定。

警方報告，費城2022年發生514起兇殺案，略低於2021年歷史最高點562起；去年連續第二年兇殺案數量超過500起，創1990年以來紀錄；疫情爆發的2020年發生共499起兇殺案。

去年夏天，國殤日和勞動節之間平均每天近8人遭槍擊。

截至12月26 日，費城2022年提報1794起非致命槍擊，略低於前兩年超過1800多起的紀錄；槍擊顯著增加促警局 2 月成立新單位調查。

槍擊 費城 天普

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