追捕嫌犯 賓州警局長中槍殉職

賓州布拉肯瑞吉市警察局長麥金泰爾，2日追捕嫌犯不幸中槍殉職。（CNN有線電視新聞網截圖）

賓州 官員說，在阿雷根尼郡(Allegheny County)槍殺一名警察 、射傷另二名員警的現行犯，2日逃到匹茲堡撞車後，還與警方駁火，再度傷及員警，最後被擊斃。

州長當選人、州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)說，不幸殉職的布拉肯瑞吉市(Brackenridge)警察局長麥金泰爾(Justin McIntire)「為了賓州人民的安全，衝向危險，為社會做出最大的犧牲。」另有一名警員腿部中彈，目前情況穩定；第三名警員疑似被子彈碎片傷及。

郡警局3日表示，警方1日傍晚在22號公路靠近杜肯市(Duquesne)想攔下違反假釋條件的28歲槍械犯史萬(Aaron Lamont Swan Jr.)，卻被他駕車逃逸。直到2日，哈瑞森鎮(Harrison Township)警察發現他的行蹤，立即追捕，這次他徒步溜走。

當天下午4點15分左右，布拉肯瑞吉警方發現史萬的行蹤，再度展開追捕，雙方爆發槍戰，麥金泰爾中彈身亡，另一警察腿部被擊中。史萬隨後闖進一戶民宅，搶走一部汽車 後駕車逃逸。

警方把史萬升級為「攜槍且危險」要犯，在匹茲堡林肯-雷明頓區發現他搶來的車子，一陣追捕後，史萬在家木-布拉許頓區撞車，下車繼續逃進樹林，警方圍捕，他再度闖入住宅區，一路還向警察開槍。幾經駁火後，警方宣布嫌犯被擊斃。在交戰中，一名匹茲堡警察被彈片擊中，傷勢不嚴重。

警方事後從史萬身上和車中搜出總共5把槍械；阿雷根尼郡警察局將向地方檢察官提出整起事件的調查報告。

警方將麥金泰爾的遺體送往阿雷根尼郡法醫辦公室時，數十部警車列隊在28號公路兩側護送，車隊行經匹茲堡街道時，也有數十名警員在街道兩側目送致敬。

消防隊長瓊斯(Rick Jones)說，毫無疑問，「大家都會非常懷念」這位在當地出生長大的警官。

麥金泰爾的太太艾旭莉(Ashley McIntire)對摯愛的丈夫突然殉職感到驚愕和傷心欲絕，她在臉書貼文表示她的整個世界「在轉瞬間消失了。」