我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

追捕嫌犯 賓州警局長中槍殉職

記者張聲肇／綜合報導
賓州布拉肯瑞吉市警察局長麥金泰爾，2日追捕嫌犯不幸中槍殉職。（CNN有線電視新聞網截圖）
賓州布拉肯瑞吉市警察局長麥金泰爾，2日追捕嫌犯不幸中槍殉職。（CNN有線電視新聞網截圖）

賓州官員說，在阿雷根尼郡(Allegheny County)槍殺一名警察、射傷另二名員警的現行犯，2日逃到匹茲堡撞車後，還與警方駁火，再度傷及員警，最後被擊斃。

州長當選人、州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)說，不幸殉職的布拉肯瑞吉市(Brackenridge)警察局長麥金泰爾(Justin McIntire)「為了賓州人民的安全，衝向危險，為社會做出最大的犧牲。」另有一名警員腿部中彈，目前情況穩定；第三名警員疑似被子彈碎片傷及。

郡警局3日表示，警方1日傍晚在22號公路靠近杜肯市(Duquesne)想攔下違反假釋條件的28歲槍械犯史萬(Aaron Lamont Swan Jr.)，卻被他駕車逃逸。直到2日，哈瑞森鎮(Harrison Township)警察發現他的行蹤，立即追捕，這次他徒步溜走。

當天下午4點15分左右，布拉肯瑞吉警方發現史萬的行蹤，再度展開追捕，雙方爆發槍戰，麥金泰爾中彈身亡，另一警察腿部被擊中。史萬隨後闖進一戶民宅，搶走一部汽車後駕車逃逸。

警方把史萬升級為「攜槍且危險」要犯，在匹茲堡林肯-雷明頓區發現他搶來的車子，一陣追捕後，史萬在家木-布拉許頓區撞車，下車繼續逃進樹林，警方圍捕，他再度闖入住宅區，一路還向警察開槍。幾經駁火後，警方宣布嫌犯被擊斃。在交戰中，一名匹茲堡警察被彈片擊中，傷勢不嚴重。

警方事後從史萬身上和車中搜出總共5把槍械；阿雷根尼郡警察局將向地方檢察官提出整起事件的調查報告。

警方將麥金泰爾的遺體送往阿雷根尼郡法醫辦公室時，數十部警車列隊在28號公路兩側護送，車隊行經匹茲堡街道時，也有數十名警員在街道兩側目送致敬。

消防隊長瓊斯(Rick Jones)說，毫無疑問，「大家都會非常懷念」這位在當地出生長大的警官。

麥金泰爾的太太艾旭莉(Ashley McIntire)對摯愛的丈夫突然殉職感到驚愕和傷心欲絕，她在臉書貼文表示她的整個世界「在轉瞬間消失了。」

警察 賓州 汽車

上一則

阿州博物館 揭露新州300年奴隸黑暗史

下一則

新年第一天 費城就有11起槍案 釀1死13傷

延伸閱讀

不信現代醫學、寧信偏方 賓州父母「醫」死新生兒

不信現代醫學、寧信偏方 賓州父母「醫」死新生兒
薄荷油自製呼吸器 賓州爸媽「醫」死新生兒

薄荷油自製呼吸器 賓州爸媽「醫」死新生兒
重新計票延遲 賓州期中選舉終於「完成認證」

重新計票延遲 賓州期中選舉終於「完成認證」
賓州男冤獄近30年 獲釋22月遭槍殺

賓州男冤獄近30年 獲釋22月遭槍殺
畢業在即 22歲德州農工大學亞裔生 聖誕夜被發現身亡

畢業在即 22歲德州農工大學亞裔生 聖誕夜被發現身亡
追捕滑板男致死、隱瞞案情 華府2警罪成

追捕滑板男致死、隱瞞案情 華府2警罪成

熱門新聞

現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）

逼30房客以性抵租 新州惡房東被控42罪

2022-12-28 13:04

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪