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阿州博物館 揭露新州300年奴隸黑暗史

編譯俞仲慈／綜合報導
「平等正義計畫」創辦人史蒂文生說，太多北方人誤以為奴隸制度完全是南方獨有問題，以為自己和奴隸歷史和過往毫不相干。( 取材自推特)
「平等正義計畫」創辦人史蒂文生說，太多北方人誤以為奴隸制度完全是南方獨有問題，以為自己和奴隸歷史和過往毫不相干。( 取材自推特)

非營利組織「平等正義計畫」（the Equal Justice Initiative）最近在阿拉巴馬州成立一間以黑奴歷史為重點的史料博物館(the Legacy Museum)，並於去10月公布一份研究報告，揭露新澤西州過去300年來，透過法律剝奪黑奴人權與自由的黑暗歷史。

同時該報告也將孟莫斯郡(Monmouth County)鐵礦廠和哈德遜郡(Hudson County)農場強制奴隸勞動的斑斑血淚曝光於世人眼前，使新澤西州成為學者眼中「世界史上最恐怖的區塊」。

該組織創辦人、人權律師史蒂文生(Bryan Stevenson)表示，「太多北方人誤以為奴隸制度完全是南方獨有問題，以為自己和奴隸歷史和過往毫不相干。」

根據該報告指稱，從16至19世紀有超過1250萬非洲人遭到綁架、販賣而被送到美洲大陸，其中只有1070萬人得以倖存。自1626年開始就陸續有近5000名黑奴被送到德拉瓦州、新澤西州、賓州、馬里蘭州以及現在的華盛頓特區各地販賣。

根據史料記載，1630年當時荷屬西印度公司綁架並販賣50名非洲人，並送往新澤西州哈德遜郡一座農場，如今學家將這批黑奴視為「新澤西州第一批非裔居民」。

此後新澤西州透過種種法律手段，將奴隸制度合法化，成為協助經濟發展的重要一環。

1664年法律同意白人殖民者每帶回一名黑奴，保證可獲贈一塊土地；1704年嚴禁黑人未經主人書面許可，不得擅自進入殖民地，並允許白人逮捕未經許可進入該州的黑人，違者將遭受公開鞭打；同年還有法律規定，黑奴離家超過10英里，可能會遭到逮捕、鞭打；1713年法律禁止黑奴或原住民購買或擁有土地；1751年法律針對黑奴祭出晚上九時宵禁令，違者將受鞭笞處罰。

新澤西州當時透過對黑奴的種種法律禁令，削弱黑人建立自由與人權的意識，「和其他州一樣，新澤西州拒絕黑人和白人平起平坐的權利。」

該報告指稱，大西洋盛行的販奴制度以及中部沿岸各地限制黑人基本人權的規定，至今仍影響深遠，新澤西州種族多元，但是居住和教育方面種族隔離也是最嚴重的州之一。

新澤西州 黑人 阿拉巴馬州

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