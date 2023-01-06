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賓州參議會 選出首位女臨時主席 瓦德創下歷史

編譯孫梁／綜合報導
賓州共和黨州參議員金·瓦德3日當選州參議會的臨時主席，成為首位出任參議會最高職位的女性。圖為瓦德把手放在孫女捧著的聖經宣誓就職。（美聯社）
賓州共和黨州參議員金·瓦德3日當選州參議會的臨時主席，成為首位出任參議會最高職位的女性。圖為瓦德把手放在孫女捧著的聖經宣誓就職。（美聯社）

賓州共和黨參議員金·瓦德(Kim Ward)3日當選州參議會的臨時主席(President Pro Tempore)，臨時主席是參議會的固定最高職位，在副州長缺席時主持參議會的會議。瓦德的當選創下歷史，成為首位出任參議會最高職位的女性。

來自威斯特摩蘭郡(Westmoreland)的瓦德是連任四屆的參議員，她在上一屆會期也創下歷史，為參議會的首位女性多數黨領袖。

賓州參議會現有16名女性，兩黨各占八位。瓦德在參議會講話時，向創紀錄的女性參議員致意。她特別感謝她的母親，說「我母親今天也在現場，她是個堅強的女性，教導我遇到困境時永不放棄，因為總會找到解決困難的辦法，也總會有一條通向目的地的道路。」

民主黨的候任州長夏皮羅(Josh Shapiro)將於17日宣誓就職，州眾議會議長則由民主黨人擔任。

瓦德說：「我們不是一個黨派，意識形態不同，但我們是為了同一個目標來到這裡，要為民眾的福祉謀求改變。」

瓦德曾是范德堡(Vanderbilt)大學醫院的呼吸科治療師，與家人返回賓州後參與政治，相繼擔任威斯特摩蘭郡的共和黨主席、州共和黨西南地區黨團主席，以及州共和黨委員會的秘書。

由於對居住的鎮用500萬元建造娛樂中心的計畫感到憤怒，瓦德2001年決定競選公職，成功當選鎮委員會成員後，最終建成娛樂中心的費用只是最初預算的十分之一。

瓦德後來成功競選威斯特摩蘭郡長，擔任郡長僅八個月，2008年獲徵召參選第39選區共和黨州參議員雷格拉(Robert Regola)辭職後的遺缺。如今她接替柯曼(Jake Corman)，成為州參議會的領袖。共和黨的柯曼去年沒有尋求連任參議員，而是爭取黨內初選的州長提名，但沒有成功。

共和黨 參議員 賓州

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