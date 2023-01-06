新州蜜蜂女王 高中生獲傑出環保獎

新州女高中生凱特琳·卡伯特因其積極保護蜜蜂的理念與行動，最近獲得新州環境保護廳頒發傑出環保獎。圖為卡伯特的YouTube節目「凱蒂養蜂歷險記」。（取材自YouTube）

新澤西州 湯姆斯河鎮(Toms River)一名女高中生因其積極保護蜜蜂的理念與行動，最近獲得新州環境保護廳頒發傑出環保獎(Environmental Excellence Award)，同時也被封為2023年新澤西州蜜蜂女王(New Jersey Honey Queen)。

凱特琳·卡伯特 (Kaitlyn Culbert)目前還在高中就讀，原本和蜜蜂八竿子打不到正著的她是在新冠疫情 爆發後，才與蜜蜂結下不解之緣。

卡伯特表示：「我們許多人害怕被蜜蜂叮咬，但新冠疫情爆發後，因為我參加了陸軍教育 推廣中心(Army Educational Outreach Program)主辦的研究競賽，開始對蜜蜂著迷。」

她在接受哥倫比亞廣播公司CBS2採訪時透露，「當我第一次對蜜蜂產生興趣時，家裡沒人養過蜜蜂，我也從來沒有接觸過蜜蜂，所以聯絡新澤西州中央養蜂協會(Central New Jersey Beekeeping Association)，請他們幫我聯絡當地的養蜂人家。」

從此卡伯特一頭栽進蜜蜂世界，甚至在YouTube推出「凱蒂養蜂歷險記」(Katie's Adventures in Beekeeping)專屬頻道，分享各種養蜂資料給更多的蜜蜂愛好者。

而且卡伯特提出一項利用精油來對抗瓦蟎(varroa mites)的研究計畫，獲得外界關注，因為瓦蟎是蜜蜂的頭號殺手。

卡伯特現在和新州羅格斯大學(Rutgers University)與史托克頓大學(Stockton University )共同合作，研究專門保護蜜蜂的方法，同時她也在傑克斯分支郡立公園(Jakes Branch County Park)蓋了一座放置養蜂箱的蜜蜂授粉花園。

卡伯特表示，「我不光致力於自己的研究，而且決心教育大眾了解蜜蜂是世界上最重要的授粉昆蟲之一。」