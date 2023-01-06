大費城華人餐館協會 捐贈華埠聖誕禮物

大費城華人餐館協會向費城市警12分局、16分局、19分局、22分局、35分局聖誕禮物捐款。(圖由餐館協會提供)

大費城華人 餐館協會積極參與費城市警察 局舉辦的發送2022年聖誕禮物活動，除捐款給華埠附近警分局購買禮物外，還與警官們一起冒著嚴寒，把禮物送到社區小朋友們手中。

大費城華人餐館協會在費城華埠分別捐給市警12分局、16分局、19分局、22分局和35分局各500元。

除捐款外，大費城華人餐館協會會長朱楓日前和楊忠瑞、葉友銘、林應章和林振明等僑領到市警22分局，與22分局局長邁克爾·古德森(Michael J. Goodson)以及15位警官們一起，冒著雨雪送禮物給居民。

朱楓與楊忠瑞、葉友銘、林應章、黃雄堅、盧明登、盧統設、劉必雲等當天也前往第19分局，參加聖誕派對送禮物；朱楓表示，該協會過去17年裡與警察局保持著緊密合作關係，對社區和諧起到積極作用，協會將繼續努力，為社區安全，和諧和發展作出更大的貢獻。

朱楓還向到場的費城市警察總局副局長約翰·斯坦福(John M. Stanford)介紹了華人餐館業主們多年來積極參與社區安全的努力。

朱楓、楊忠瑞、葉友銘、林應章和盧明登在節前也到市警16分局，參加發送禮物活動，並收到16分局社區警官傑西·伍德豪斯(Jesse Woodhouse)送的感謝卡。

大費城華人餐館協會自2005年成立以來，密切與費城市警察局和當地社區互動，包括感恩節送火雞，聖誕節送禮物，參加分局例行治安會議等活動。