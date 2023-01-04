新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診

近期在新州百賽克郡和博根郡分別傳出退伍軍人症病例，已知至少有7人感染。圖為裝有軍團菌的試管。(Getty Images)

新澤西州 衛生廳日前發表聲明表示，近期在百賽克郡(Passaic)和博根郡(Bergen)分別傳出退伍軍人症(Legionnaires'disease)病例，已知至少有7人感染，該州正在與當地衛生單位合作調查，以釐清在新州 北部地區的汙染源。

該州衛生廳表示，截至12月28日為止，已經接獲7例病例，另有1例仍在調查中，這些病例在11月9日至12月21日之間傳出。

百賽克郡衛生部門表示，公衛人員正在調查百賽克、帕特森市(Paterson)和韋恩市(Wayne)出現的病例；目前該州尚未確定博根郡病例的確實地點。

新澤西州衛生廳長茱蒂絲·佩西奇利(Judith Persichilli )表示「任何百賽克郡或博根郡居民，以及近期內造訪兩郡的民眾，感染退伍軍人症的風險都很低。但為謹慎起見，呼籲在該郡生活或工作的個人若出現肺炎或各種呼吸道症狀，應立即前往醫療院所檢查。」

退伍軍人症是受到軍團菌((Legionella)感染的一種非典型肺炎，通常會在14天內出現症狀，死亡率高達12%，但目前可以使用抗生素加以治療。

一般而言，健康人士即使接觸到軍團菌也不會生病，而風險最高的是50歲以上的中高齡人士(尤其是吸煙者)以及免疫系統減弱的慢性病人。軍團菌通常存在於水管、冷卻塔和熱水浴缸中。

新州長期以來都是退伍軍人症的「重災區」，每年平均確診250例以上，去年通報246例確診病例，其中30人不幸死亡。

新州衛生廳官員表示，由於退伍軍人症類似新冠肺炎(COVID-19)，需要實驗室檢測 才能確認，加上潛伏期較長，通常難以鎖定感染源，但強調「一旦調查確定任何潛在污染源，將實施補救措施，遏止疫情擴散。」