我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

新州2郡爆「退伍軍人症」至少7人確診

編譯俞仲慈／綜合報導
近期在新州百賽克郡和博根郡分別傳出退伍軍人症病例，已知至少有7人感染。圖為裝有軍團菌的試管。(Getty Images)
近期在新州百賽克郡和博根郡分別傳出退伍軍人症病例，已知至少有7人感染。圖為裝有軍團菌的試管。(Getty Images)

新澤西州衛生廳日前發表聲明表示，近期在百賽克郡(Passaic)和博根郡(Bergen)分別傳出退伍軍人症(Legionnaires'disease)病例，已知至少有7人感染，該州正在與當地衛生單位合作調查，以釐清在新州北部地區的汙染源。

該州衛生廳表示，截至12月28日為止，已經接獲7例病例，另有1例仍在調查中，這些病例在11月9日至12月21日之間傳出。

百賽克郡衛生部門表示，公衛人員正在調查百賽克、帕特森市(Paterson)和韋恩市(Wayne)出現的病例；目前該州尚未確定博根郡病例的確實地點。

新澤西州衛生廳長茱蒂絲·佩西奇利(Judith Persichilli )表示「任何百賽克郡或博根郡居民，以及近期內造訪兩郡的民眾，感染退伍軍人症的風險都很低。但為謹慎起見，呼籲在該郡生活或工作的個人若出現肺炎或各種呼吸道症狀，應立即前往醫療院所檢查。」

退伍軍人症是受到軍團菌((Legionella)感染的一種非典型肺炎，通常會在14天內出現症狀，死亡率高達12%，但目前可以使用抗生素加以治療。

一般而言，健康人士即使接觸到軍團菌也不會生病，而風險最高的是50歲以上的中高齡人士(尤其是吸煙者)以及免疫系統減弱的慢性病人。軍團菌通常存在於水管、冷卻塔和熱水浴缸中。

新州長期以來都是退伍軍人症的「重災區」，每年平均確診250例以上，去年通報246例確診病例，其中30人不幸死亡。

新州衛生廳官員表示，由於退伍軍人症類似新冠肺炎(COVID-19)，需要實驗室檢測才能確認，加上潛伏期較長，通常難以鎖定感染源，但強調「一旦調查確定任何潛在污染源，將實施補救措施，遏止疫情擴散。」

新澤西州 新州 檢測

上一則

延遲通知學生獲國家優秀獎學金資格 湯瑪斯傑弗遜高中挨轟

下一則

減少行人死亡 華府街頭將再加裝130個測速攝像機

延伸閱讀

新州染疫破千例 18郡列確診高發區

新州染疫破千例 18郡列確診高發區
新州、密州撲克玩家 元旦起可線上對打「中獎率更高」

新州、密州撲克玩家 元旦起可線上對打「中獎率更高」
新州通勤時間全國第3 僅次紐約、馬里蘭

新州通勤時間全國第3 僅次紐約、馬里蘭
新州18-30歲偏進步派 不見得是民主黨人

新州18-30歲偏進步派 不見得是民主黨人
鎖定紐約新州亞裔餐館、商家老闆住宅 8嫌盜竊百萬元

鎖定紐約新州亞裔餐館、商家老闆住宅 8嫌盜竊百萬元
議員提案 未成年禁用社交媒體 已排入議程

議員提案 未成年禁用社交媒體 已排入議程

熱門新聞

大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成