新州新法 學校須公布年度關禁閉人數

新州新法規定，學校必須公開一年中管束學生或將學生關在俗稱「禁閉室」之隔絕空間的次數。(Getty Images)

新澤西州 新頒布的州法律規定，新州 學校必須公開一年中管束學生或將學生關在俗稱「禁閉室」(quiet room)之隔絕空間的次數，這一新法將讓家長及教育 工作者首度瞭解這種有爭議的管教方式在該州的普遍程度。

州長墨菲(Phil Murphy)今年稍早簽署與這項新規有關的法令，新州教育廳日前發送備忘錄到公立學區及特殊生私立學校，要求各校收集2022-2023學年的隔離及管束相關數據，第一批數據將於1月31日截止。

各校的數據最終將與停學、退學、留校等數據一同公布在教育廳的網站，數據還包含被懲戒學生的種族、性別及其他人口學資料。

根據地方媒體NJ Advance Media 6月公布的一份調查，聯邦數據顯示近幾年至少有1150名新州的學生因被指行為不當被迫關在隔絕空間，報告發現許多學校監禁年輕兒童，包括溝通能力有限的身障學生，校方以相對輕微的不當行為為由，將學生關在隔離空間。

在新州學校，管束(restraint)通常意指將學生綁在椅子上，更常見的是教師、管理人員或輔導員親身以肢體壓制學生直到其冷靜，隔離(seclusion)通常意味著把學生關在教室、辦公室或是特別設計的隔離間。

權益人士長期以來一直批評新州未公開追蹤學校使用管束及隔離方式的頻率。

根據2018年的一項法律，這些管教方式在新州屬合法範圍內，若學生對自身或他人造成立即的危險，可管束學生或將其隔離。

權益團體指出許多學校濫用該法，針對身障學生，屢次對他們施行隔離等嚴厲的管教方式。調查發現某些被禁閉的學生沒有食物、水或長時間不得上洗手間，有些父母甚至不知情。聯邦數據顯示，新州非裔學生被罰關禁閉室的比例遠高於其他種族的學生。

媒體調查公開後，發言人表示墨菲考慮改變新州學校使用禁閉室的方式。