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新澤西州2022年698人死於車禍 創15年新高

記者張聲肇／綜合報導
至12月30日為止，新州2022年車禍死亡人數達698人，創下2007年以來的新高。（Getty Images）
至12月30日為止，新州2022年車禍死亡人數達698人，創下2007年以來的新高。（Getty Images）

新澤西警方說，至12月30日為止，該州2022年車禍死亡人數達698人，多於2021年的697人，創下2007年以來的新高，新年伊始，道路安全問題值得關注。

儘管新冠病疫期間通勤人數減少，道路事故死亡人數仍連四年增加，新年除夕和元旦尋歡人潮洶湧，希望酒駕闖禍事件為零，但全國州長道路安全協會外事部主管、前新州道路安全局長費雪（Pam Fischer）說，希望歸希望，「馬路上的實況可不會盡如人意。」2021年除夕到2022年元旦假期的84小時之間，就有8人撞車死亡。

2022年698名車禍死亡的民眾中，包括491人開車或搭車、190行人和17名腳踏車騎士。2020年被撞死的行人有177名，2021年更達215人，創下14年的紀錄。2021年鐵騎亡魂有26個。

美國汽車協會（AAA）大西洋岸中區發言人諾柏（Tracy Noble）說，儘管美國的道路越來越安全，汽車的安全設施越來越好，道路安全法規也日益改進，道路死亡人數卻不減反增，不像別的國家在大幅減少。

新州道路安全局官員說，該局已編列3000萬元預算，供各城鎮提升道路安全措施，包括改善交通安全資訊系統、減少酒駕及駕駛分心、宣傳安全帶的使用。

該局發言人賈西亞-狄亞茲（Mariluz Garcia-Diaz）說，這筆預算包括2023年總共補助各地交警250萬元，專事取締不當駕駛（酒後、藥物影響或疲勞狀況下）、超速、未繫安全帶、開車分心等，這是55年來未曾間斷的執法要點。

關注道安團體敦促州政府採行像紐約市、澤西市和霍伯肯市（Hoboken）一樣的「零死亡願景」計畫，訂立多少年內達到零死亡的目標。澤西市府12月20日宣布，該市街道今年達成零死亡目標，4個車禍死亡都發生在州高速公路上。霍伯肯市也在2019-2020年間，行人被撞事故減少54%，腳踏車騎士遭車撞減少13%，汽車對撞事件減少37%。

車禍 汽車 預算

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