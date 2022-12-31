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新州、密州撲克玩家 元旦起可線上對打「中獎率更高」

編譯孫梁／綜合報導
2023年1月1日起，新澤西和密西根兩州的撲克玩家可在線上相互競爭。(Getty Images)
2023年1月1日起，新澤西和密西根兩州的撲克玩家可在線上相互競爭。(Getty Images)

2023年1月1日起，新澤西和密西根兩州的撲克玩家可在線上相互競爭，博彩公司和兩州博彩主管部門的多年願望與努力終於成真。

「撲克之星」(PokerStars)公司將把兩州的玩家合在一起，可壯大雙方的玩家群體，同時也使中獎率提高，有利於兩州博彩業的成長。

「撲克之星」美國分部的執行主任拉賽特(Severin Rasset)說：「密州和新州的合作對雙方的撲克娛樂界和撲克玩家都是好消息，將提供更好的體驗，帶來更多的價值，增進我們的信任與信心。撲克娛樂博彩業的體驗與發展將有更大的廣度與深度，也將產生更多的大獎，帶來更多的促銷活動與更多選擇。」

拉賽特表示，「撲克之星」公司將在撲克的賽事安排上，與新州和密州的博彩業主管部門保持密切合作，同時希望其他州也簽下類似的合作協議。

「撲克之星」自2016年以來，一直在新州經營。BetMGM公司與「撲克之星」公司在密州和新州都很活躍，兩家公司也都將從兩州的合作中受益。

新州2018年與內華達和德拉瓦州簽署協議，在凱撒娛樂公司的線上撲克業務上展開合作。內州和德拉瓦州的撲克玩家自2015年以來便可相互交手對抗。

「撲克之星」是位於愛爾蘭的佛拉特(Flutter)娛樂公司所有。

新州 德拉瓦州 新澤西

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