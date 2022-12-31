摔落攪拌機 賓州食品廠工人身亡

位於賓州佩恩鎮的漢諾威食品公司一名工人，27日清晨跌入咖啡豆攪拌機內，雖然被其他員工救出，緊急送醫治療，可惜還是回天乏術。(CBS21電視畫面截圖）

賓州 約克郡(York County)佩恩鎮(Penn Township)27日凌晨發生一起職安意外，當地漢諾威食品(Hanover Foods)公司一名工人不知為何受困在咖啡 豆攪拌機內，雖然被其他員工救出，緊急送醫治療，可惜還是回天乏術，目前佩恩鎮警方和聯邦職業安全與健康管理署( OSHA)已經著手展開調查，希望釐清意外發生原因。

根據媒體報導，美東時間27日凌晨2點40分，漢諾威食品公司廠房內，發現一位59歲的男性員工掉進大型咖啡豆攪拌機裡，其他員工見狀趕緊將男子救出。

根據目擊者表示，雖然不知道這名男子為何掉進攪拌機、以及受困時間多久，但是男子脫困後第一時間原本意識清醒，不但可以站立還嘗試自行走路，不料隨後就陷入昏迷，緊急送往醫院接受治療，可惜這名男子經過一個小時的搶救後，不幸於當天凌晨3點52分宣告死亡。

根據法醫辦公室表示，將訂於28日上午進行驗屍，以釐清死者確實的死因。

對於這起不幸的職安意外，漢諾威食品公司發表聲明表示，「首先，漢諾威食品公司希望向今日清晨在廠內不幸過世的臨時工之親友們，表達最深切的慰問，漢諾威食品公司將全力配合調查。」