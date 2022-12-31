我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

新州染疫破千例 18郡列確診高發區

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州21個郡中，有18個被列為新冠確診高發區。圖為新冠檢測站。(Getty Images)
新澤西州21個郡中，有18個被列為新冠確診高發區。圖為新冠檢測站。(Getty Images)

新澤西州12月27日報告新增新冠確診1026人，死亡九例，全州21個郡中的18個被列為確診高發區。

新州七天檢測平均確診陽性1882人，比一周前下降4%，但比一個月前增多66%。

儘管檢測陽性增多，但2021年12月確診激增的情景沒有重現，2021年12月27日的七天平均檢測陽性達1萬2000例。

今年12月27日檢測新冠傳染率是1.08，傳染率為1意味著病例趨於平緩，大於1則表明確診增加。

全州71家醫院中，69家醫院26日晚收治1424個確診和疑似感染病例。在住院治療的確診者中，158人住進加護病房，53人上了呼吸器。

新州23日檢測的陽性率為14.92%，聯邦疾病防治中心(CDC)認為，陽性率超過10%為高感染率。目前新州的陽性率大大低於今年1月1日Omicron變種爆發後的40.83%峰值。

自2020年3月4日出現首例新冠確診以來，新州出現的確診人數超過240萬。全州進行快篩檢測46萬1012次，被認為屬疑似病例範疇。還有許多確診沒有納入統計，包括居家檢測的陽性病例。

新州報告染疫死亡3萬5434人，其中3萬2318人是確診，3116人為疑似感染。

截止12月21日，新州的染疫死亡在全國排名第10位，排在亞利桑那、密西西比、奧克拉荷馬、西維吉尼亞、阿拉巴馬、阿肯色、新墨西哥、田納西和密西根州的後面。

在新州工作、居住和學習的920萬人口中，完全接種疫苗的人超過710萬。自2020年12月15日以來，至少打過一劑疫苗的人超過800萬，逾430萬人打了加強針。

在新州的染疫死亡者中，至少8815人是住在養老院和長期照護機構的老人、病患和工作人員。最新資料顯示，在出現確診潮的375家養老院和長照機構中，目前有8815個確診是老年人和病患，工作人員確診5929人。

約翰霍普金斯大學的統計顯示，全球感染人數超過6億5800萬，死亡超過668萬。美國的確診人數超過1億，死亡至少109萬，均為各國之最。

新州 檢測 養老院

上一則

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

下一則

伊校園新規：心理健康 槍枝儲存入課程

延伸閱讀

紐時：北京醫師疑被施壓 開死亡證明迴避染疫

紐時：北京醫師疑被施壓 開死亡證明迴避染疫
中國多地公布感染調查 四川染疫率高達63.52%

中國多地公布感染調查 四川染疫率高達63.52%
新州通勤時間全國第3 僅次紐約、馬里蘭

新州通勤時間全國第3 僅次紐約、馬里蘭
回顧2022／美逾百萬人病歿 疫情對生活影響漸小

回顧2022／美逾百萬人病歿 疫情對生活影響漸小
返滬染疫無症狀 慶幸在美打過疫苗

返滬染疫無症狀 慶幸在美打過疫苗
耶誕不平安 洛縣染疫再暴增

耶誕不平安 洛縣染疫再暴增

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美