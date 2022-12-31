新州染疫破千例 18郡列確診高發區

新澤西州21個郡中，有18個被列為新冠確診高發區。圖為新冠檢測站。(Getty Images)

新澤西州12月27日報告新增新冠確診1026人，死亡九例，全州21個郡中的18個被列為確診高發區。

新州 七天檢測 平均確診陽性1882人，比一周前下降4%，但比一個月前增多66%。

儘管檢測陽性增多，但2021年12月確診激增的情景沒有重現，2021年12月27日的七天平均檢測陽性達1萬2000例。

今年12月27日檢測新冠傳染率是1.08，傳染率為1意味著病例趨於平緩，大於1則表明確診增加。

全州71家醫院中，69家醫院26日晚收治1424個確診和疑似感染病例。在住院治療的確診者中，158人住進加護病房，53人上了呼吸器。

新州23日檢測的陽性率為14.92%，聯邦疾病防治中心(CDC)認為，陽性率超過10%為高感染率。目前新州的陽性率大大低於今年1月1日Omicron變種爆發後的40.83%峰值。

自2020年3月4日出現首例新冠確診以來，新州出現的確診人數超過240萬。全州進行快篩檢測46萬1012次，被認為屬疑似病例範疇。還有許多確診沒有納入統計，包括居家檢測的陽性病例。

新州報告染疫死亡3萬5434人，其中3萬2318人是確診，3116人為疑似感染。

截止12月21日，新州的染疫死亡在全國排名第10位，排在亞利桑那、密西西比、奧克拉荷馬、西維吉尼亞、阿拉巴馬、阿肯色、新墨西哥、田納西和密西根州的後面。

在新州工作、居住和學習的920萬人口中，完全接種疫苗的人超過710萬。自2020年12月15日以來，至少打過一劑疫苗的人超過800萬，逾430萬人打了加強針。

在新州的染疫死亡者中，至少8815人是住在養老院 和長期照護機構的老人、病患和工作人員。最新資料顯示，在出現確診潮的375家養老院和長照機構中，目前有8815個確診是老年人和病患，工作人員確診5929人。

約翰霍普金斯大學的統計顯示，全球感染人數超過6億5800萬，死亡超過668萬。美國的確診人數超過1億，死亡至少109萬，均為各國之最。