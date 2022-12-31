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新州汽車責任險 元旦起保費漲125元 影響120萬人

記者張聲肇／綜合報導
新州參議會主席斯卡塔里的提案成為法律，2023元旦起，汽車責任險最低理賠額提高為2萬5000元，多達120萬駕駛人的一年保險費將增加約125元。(取材自推特)
新州參議會主席斯卡塔里的提案成為法律，2023元旦起，汽車責任險最低理賠額提高為2萬5000元，多達120萬駕駛人的一年保險費將增加約125元。(取材自推特)

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）已簽署法案，2023元旦起，汽車責任險最低理賠額將從1萬5000元提高為2萬5000元，州內多達120萬駕駛人的一年保險費將增加約125元。

該法同時規定，到2026年，責任險最低理賠額提高為3萬5000元，屆時保費也將再度上漲。

州議會辯論修法時，引述保險業者說，法律通過後，將有110萬名駕駛人受到影響。管轄保險業的銀行與保險局估計，州內購買責任險的汽車，有110萬到120萬輛。全州私人汽車數量達597萬輛。

主張提高理賠額的人說，保險理賠金額不夠的話，交通事故的受害者連醫藥費都無法全部支付。新澤西保險業者協會副會長拉史畢沙（Gary LaSpisa）說，車禍受傷平均和解費為1萬8000元。

該協會根據當時州內最低理賠額和平均和解率，贊同提高最低理賠額，最後因繼續調高到2026年的3萬5000元，決定不支持這個法案。

今年6月，州議會辯論法案內容時，各方爭議頗大。參議會主席斯卡塔里（Nicholas Scutari）提了不下6個法案，每個都會迫使127萬駕駛人每年多付350元保險費，引發不小的反對聲浪。

斯卡塔里的提案，有的規定讓保險人選擇不同的「個人傷害保險」，理賠額最低要有2萬5000元，有的禁止駕駛人把個人健康保險當作「個人傷害保險」的主要支付方，交換汽車保險費的折扣。但最後，他還是選擇較為溫和的方案。

民主黨內本來有反對之聲，主要是｢時機不宜｣，不能一下子增加人民太大的負擔，但最後仍以25票對13票在參議會通過，44票對29票在眾議會通過。

共和黨眾議員奧斯（Robert Auth）投反對票，理由是「這是很差勁的法案。新澤西的窮困、中產階級和勞工階級家庭已大聲喊出反對（提高保費）之聲，我們真該讓他們喘口氣。」

保險 汽車 新澤西州

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