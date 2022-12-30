大紐約區主流教師聯誼會 分享訪台經驗

大紐約區主流教師聯誼會會議，近30名教師與會，分享經驗，前排左起：陳東東、戴松昌、陳永豐、歐瑪麗、楊敏玲。(記者孫影真／攝影)

大紐約區主流教師聯誼會2022年第一次會議日前在Long Hill Township Library舉行，邀請愛迪生高中中文老師黃福翔，主講「美國高中生台灣文化之旅經驗談」，

黃福翔以「是時候去台灣了！」為題，介紹帶領學生訪台兩次經驗，吸引在座30名主流教師熱烈討論，紛紛提出訪台建議。

黃福翔指出，沈浸式教學有助提高學習語言的興趣，而最有效的方法，就是帶學生走一趟華語國家。他帶學生到台灣兩次，每次需要至少半年的準備，與學校和家長溝通，安排十天行程，帶領學生眼見台灣的繁華，親歷原住民 的熱情，大大提高學生對華語的熱忱和自我肯定。

駐紐約台北經濟文化辦事處華僑文教服務中心主任陳永豐、教育組主任楊敏玲、美東中文學校協會會長戴松昌應邀出席。

陳永豐指出主流學校師生組團赴台，除教育部 的資源之外，僑委會針對一定比重華裔 的團體，以及地方政府都相對有資源協助。他同時表示2023年8月4日全美中文學校年會將在新州舉行，同時推出第一屆全美扯鈴比賽，精彩可期，希望共襄盛舉。

楊敏玲表示，在台美簽署教育合作協議(US-Taiwan Education Initiative)的架構下，雙方鼓勵大學與高中(含6至8年級，9至12年級)進行語言及文化交流，駐紐約經文處教育組鼓勵在轄區四州(NY、NJ、PA、CT)主流高中任教的老師們，帶領學學生赴台，並由台灣的學校接待。

教育組同時鼓勵台美高中建立姊妹校，主流高中可透過教育部建立的International Education Window (IEW)媒合合適的台灣學校建立姊妹校關係。雙方可先透過視訊會議或電郵互相認識，並進行語言及文化課程，暑假(或春假期間)則可帶領高中生赴台灣進行實地訪問，由台灣姊妹校協助接待，除了深入了解台灣的在地文化，也可以結合語言的學習，進行深入的自然與人文之旅。

西東大學亞洲語言文化系主任陳東東表示，台灣有許多值得學習的地方，希望以後能有機會帶學生去感受。