新州18-30歲偏進步派 不見得是民主黨人

調查顯示，新州18至30歲的年輕人在政治議題上更可能持進步派觀點，但不見得是民主黨人。(Getty Images)

新澤西州費爾雷狄金森大學(Fairleigh Dickinson University，簡稱 FDU)調查顯示，該州18至30歲的年輕人在政治議題上更可能持進步派觀點，如氣候變遷與全民健保，但他們普遍不信任政黨和民主體制，所以不見得是民主黨 人。

FDU政府與政治學教授卡西諾說：「過去幾年的美國生活重塑了年輕人的政治與社會觀念，他們形成了全新的不同觀點，不是年輕選民較可能是民主黨那樣簡單。」

調查顯示，新州 非白人選民並非全都是民主黨人。新州50%的選民認同民主黨或傾向民主黨，其中18至30歲群體占了52%；認同共和黨 的選民比率是33%，其中18至30歲群體只有25%。

61%的年輕女性更可能是民主黨人，年輕男性則為46%；自稱共和黨員的年輕女性占20%，年輕男性是29%。

新州年輕人普遍不喜歡前總統川普，僅19%的年輕人在2020年投票給川普，而投給拜登的比率為48%，甚至有22%的年輕共和黨人在2020年轉投拜登。

18至30歲的白人之中民主黨占43%，共和黨人占37%。而認同民主黨的同年齡層裔年選民達63%，亞裔為56%，西語裔占53%。

近八成的新州年輕選民認為政黨腐敗和工作效率低下，持這種看法的年輕民主黨人與共和黨人分別是78%和76%。

56%的18至30歲群體贊成「民主仍是政府運行的最佳模式」，持這種觀點的年輕共和黨人、獨立人士和民主黨人分別為58%、36%和75%。

卡西諾說：「年輕人沒有看到民主體制奏效，民主概念的支持率低，對所有人都是警鐘。」

近半的年輕人贊同資本主義可保證人人都能得到應當得到的東西，其中民主黨和共和黨分別是53%和37%。

年輕人對於墮胎的觀念與其他年齡層選民的差異不大，49%的18至30歲群體認為，墮胎無論如何都應合法化，持這種看法的全部選民是51%。64%的年輕民主黨人認為應永久合法，共和黨人是34%，獨立派為37%。

以上數據來自12月1至4日間針對1678名新州18至30歲群體所做的調查結果，正負誤差率4%。