新州通勤時間全國第3 僅次紐約、馬里蘭

新澤西州駕駛人2021年的平均通勤時間為28.6分鐘，名列全國第三。(美聯社)

人口普查局最新數據顯示，全美各州平均通勤時間最長的前三名全部位於東部，依序是紐約、馬里蘭和新澤西，都在半小時左右。

2021年，新澤西州 駕駛人平均通勤時間為28.6分鐘，排名第一的紐約州是31.4 分鐘、其次是馬里蘭州29.3分鐘。

在新澤西州，駕駛人在速限65哩的高速公路上卻總是看到前方車輛紅色煞車燈不斷亮起，對於龜速行車的挫折感早就習以為常，從花園州高速公路到新州 收費高速公路 ，還有介於兩者間的所有主要公路，通勤時間漫長已成生活的一部分。

新州同時還連續四年保持全美最擁塞高速公路路段的頭銜，該瓶頸位於李堡(Fort Lee)的95號州際公路與4號公路交會處。

早在疫情爆發前，新州平均通勤時間便年年拉長。

羅格斯大學布盧斯坦規劃與公共政策學院(Rutgers Bloustein School of Planning and Public Policy)教授休斯(James Hughes)表示，新州一直是全國通勤時間最長的地區之一，部分原因是緊鄰紐約等大都會、以及該州本身公共交通系統的負荷 ，所以，無論是自行開車、搭乘公車或火車而能在一小時內進入紐約市 區，都算很幸運了。

新州有大約40萬居民、相當於10%的勞動人口都在紐約市工作，通勤族必須將等候公車和火車的時間計算在內。

新州內部不同城鎮的通勤時間差距頗大，例如薩賽克士郡(Sussex County)居民平均通勤時間為34.3分鐘，五月岬郡(Cape May County)居民平均通勤時間只要22.3分鐘。