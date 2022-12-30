大費城福建同鄉會歡慶聖誕喜迎新年聯歡會

同鄉會歷屆會長及議長合影。左起：盧文斌、任美清、楊道峰、林建和、倪忠、林應章、朱楓、陳依嬌

大費城 福建同鄉會（下簡稱同鄉會）日前在南費城華達大酒樓，舉辦慶聖誕迎新年聯歡會，100多位會員及嘉賓歡聚一堂，共渡佳節。

會長盧文斌向會員們表達了節日祝福及對未來的美好期許，感謝會員們共聚辭舊迎新，增進彼此的感情。他同時表示，日前他受邀參加中國駐紐約總領館舉辦的節日招待會，表明領館對同鄉會的重視及工作的肯定，功勞是屬於大家的。但他因自身事務繁忙，未來無法兼顧更多的會務工作，經同鄉會領導層開會決定，由楊道峰接任新任會長，倪忠接任新任議長職務。

前任會長朱楓致辭表示，同鄉會走過了22年的風雨歷程，感謝歷屆會長及會員們的努力，尤其感謝創會會長林建和當年高瞻遠矚成立同鄉會，與眾多創會元老們完成了大量的會務工作，同時促成賓州 與福建省結為姐妹友好州省，為同鄉會所取得的成績感到驕傲。感謝盧文斌會長任職期內任勞任怨，致力社會服務，只要有需要，經常大量的捐款捐物，為僑胞謀福利 ，促進僑社的和諧發展及安定繁榮。

候任會長楊道峰及候任議長倪忠致辭，感謝會員們的信任及鼓勵，會繼續努力，令會務百尺竿頭，更上一層樓。祝願會員們在新年嶄新的起點上，攜手並進，開拓創新，收穫成功與幸福。