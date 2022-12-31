美國泛宇集團年金精闢策略分析講座 1/7舉行

資深財務顧問 Cindy Li

最近美國的經濟狀況不太好，股市持續下跌，三大股指都已跌入熊市，很多人的退休 帳戶大大縮水。同時，通貨膨脹 達到40年來最高，經濟衰退明顯。

在這樣的背景下，大家都希望自己的退休規劃可以做到在動盪中求穩，活到老，領到老，持續終生。很多保險 公司陸續推出更加有市場競爭力的年金產品來滿足大家的需要，年金銷售創下新高。據統計，2022 年第三季度年金總銷售額為 796 億美元，比去年同期增長 27%。

目前熱銷的年金產品都有哪些呢？各有什麼特點？為此美國泛宇集團公司主管Cindy Li訂於2023 年01月07日（星期六）上午十點舉辦一場專題研討會，為大家詳細地介紹退休規劃策略。

研討會主要內容有：

1、退休規劃中保本與穩定增長的重要性；

2、各類退休規劃的特點；

3、年金介紹；

4、目前熱門的年金產品分析比較；

5、如何選擇適合自己的產品，做好長期財務規劃；

6、實例分析。

研討會歡迎大家參加，座位有限，請提前定位，以免向隅。訂位電話：732-788-5856（劉老師）。

本次研討會講員：Cindy Li，資深財務顧問，熟悉市場上多種財務產品，百萬圓桌會員，並獲得多家保險公司白金獎和金獎、總統成就獎等。

研討會時間：2023年1月07日(星期六)上午10：00-12：00；地點：APA HOTEL：120 Wood Avenue South, Iselin, NJ 08830。