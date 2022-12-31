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美國泛宇集團年金精闢策略分析講座 1/7舉行

本報新澤西訊
資深財務顧問 Cindy Li
資深財務顧問 Cindy Li

最近美國的經濟狀況不太好，股市持續下跌，三大股指都已跌入熊市，很多人的退休帳戶大大縮水。同時，通貨膨脹達到40年來最高，經濟衰退明顯。

  在這樣的背景下，大家都希望自己的退休規劃可以做到在動盪中求穩，活到老，領到老，持續終生。很多保險公司陸續推出更加有市場競爭力的年金產品來滿足大家的需要，年金銷售創下新高。據統計，2022 年第三季度年金總銷售額為 796 億美元，比去年同期增長 27%。

  目前熱銷的年金產品都有哪些呢？各有什麼特點？為此美國泛宇集團公司主管Cindy Li訂於2023 年01月07日（星期六）上午十點舉辦一場專題研討會，為大家詳細地介紹退休規劃策略。

  研討會主要內容有：

1、退休規劃中保本與穩定增長的重要性；

2、各類退休規劃的特點；

3、年金介紹；

4、目前熱門的年金產品分析比較；

5、如何選擇適合自己的產品，做好長期財務規劃；

6、實例分析。

  研討會歡迎大家參加，座位有限，請提前定位，以免向隅。訂位電話：732-788-5856（劉老師）。

  本次研討會講員：Cindy Li，資深財務顧問，熟悉市場上多種財務產品，百萬圓桌會員，並獲得多家保險公司白金獎和金獎、總統成就獎等。

  研討會時間：2023年1月07日(星期六)上午10：00-12：00；地點：APA HOTEL：120 Wood Avenue South, Iselin, NJ 08830。

退休 保險 通貨膨脹

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