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資深經紀金小姐本週特別推薦 Fort Lee全新Duplex售$1,395.000

本報新澤西訊

本週擁有豐富地產交易經驗的金小姐（Lan“Corina”Kam）為您推薦一處位於新州熱門地區Fort Lee好房一處。

  這棟座落在新澤西Fort Lee的全新Duplex，有4間大房和3.5浴室，朝南房型，採光好，一樓ceiling有9尺高，各個房間佈局合理，木地板，面積超大舒適。客廳提供嵌入式燃氣壁爐，超現代的廚房設有超大中心島、石英檯面和高端廚房電器設備以及獨立的用餐區，家庭房還設有壁爐和露臺。現代Spa型主臥室，浴室套間配有獨立浴缸和玻璃淋浴間。地面有兩個車庫、大型娛樂室、家庭辦公室、和通往庭院和後院的滑梯。 其他還包括洗衣房、多區域地熱和中央空調。Fort Lee周圍餐聽、超商、圖書館、醫療、教育機構林立，公交線路繁多，來往紐約十分方便。好房不等人，趕快聯繫金小姐預約看房吧！

  金小姐從事地產行業十餘年，專業知識和服務態度都得到廣大客戶的讚譽。多年來幫無數人圓了買房賣房的夢。金小姐專精新州北部Bergen、Hudson、Morris等好區房屋及法拍屋，為人誠信、負責、專業，精通國語、粵語、英語，可為您提供房屋買賣、估價、管理等“一條龍”服務，是您購置房產的得力幫手！電話：201-982-7900；電郵：[email protected]

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