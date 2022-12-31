紐約青少年亞洲傳統音樂樂團成立 開始招生報名從速

有感於文化深耕的工作必須由培養下一代的傳承開始，擁有 60 年歷史的紐約中國民族樂團(Chinese Music Ensemble of New York / CMENY)，決定全力開展培養青少年樂團的工作，即日起招收紐約青少年亞洲傳統音樂樂團學員，將於1月29日開課至4月2日結業，報名請email至[email protected]。

紐約中國民族樂團有許多海內外各種樂器的專業一把手，包括國家級的獨奏演員。在師資及音樂文化內涵的掌握，有著卓越的優勢。團內更有元老級的音樂演奏家，可以將自己的一生絕學，傳授給有音樂天賦和潛力的青少年。

CMENY是北美唯一全編制大型民族樂團。六十年來每年舉行兩場以上大型音樂會以及數場中小型音樂會、講演會、學生匯報演出等。半個多世紀以來樂團始終堅持在海外演奏和分享中國民族音樂。各類戲曲 、地方戲、民族舞曲、民歌小調等通過演奏家們的演繹讓美國觀眾真正了解中國音樂之美。即使在疫情 期間，仍然堅持舉辦線上音樂會，讓多元的中國民族音樂繼續在海外傳承及發展，豐富人們的文化生活。

小朋友學習樂器，很多時候會漸漸覺得無趣起來；自己一個人練琴，有時也會覺得不勝其煩。然而，如果有一個小樂團，大家便可一起學習、排練和進步。在音樂中，小朋友也會學著如何仔細傾聽別人的聲音，如果彼此配合可達成個人無法成就的音樂效果，進而感受到音樂之美。紐約中國民族樂團籌組紐約青少年亞洲傳統音樂樂團，就是計劃以團體學習的方式來鼓勵青少年一代一步一步的學習東方特色的傳統民族音樂以及加以傳承發揚。

據CMENY團長及老師們的經驗所得，在老師們悉心帶領下，青少年們二、三年便可初具規模。成軍的青少年樂團，便可組隊參加不同的社區公益演出，可以歸類於社區服務的項目之內，對於將來申請重點高中及一流大學，均有相當的加分作用。

紐約青少年亞洲傳統音樂樂團將以每期10次團訓為組織原則。每一次3小時。目前暫定每週日的上午9時至12時。每次團訓以各別小組樂器和樂團小合奏組成。第10次即為成果發表會。團訓地點：132 Blossom Ave, Flushing, NYC（靠近 Queens Botanical Garden）。2023冬季學期訂於1月29日開課至4月2日結業。每一期共10個星期，收費$380。大型樂器、或是家長一時不能決定是否自己購買的樂器，CMENY可提供免費樂器租用方案，替學員和家長們解決樂器的問題。

樂團將提供的樂器學習機會包括：揚琴、琵琶、柳葉琴、中阮、大阮、箏、二胡、大提琴、笛子（梆笛、曲笛）、笙、嗩吶、打擊樂（大鼓、譚鼓、排鼓、木魚、鑼、鈸、鐃、罄、梆子）等。有興趣參加紐約青少年亞洲傳統音樂樂團的學員和家長們，請盡快報名。以上樂器種類，CMENY計劃各收5至10名學員。學員報名資訊請包括﹕學生中英文姓名、年齡、出生目前就讀的學校和年級、之前有無學習其他樂器經驗、想學那一種中國樂器、家長中英文姓名、家長的聯繫e-mail、家長聯繫電話號碼、家長微信 帳號等email 至： [email protected]。