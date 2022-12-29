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西東大學法學院遭騙近百萬 「獲信任長期雇員」作案

編譯盧炯燊／綜合報導
新州西東大學法學院遭少數「獲得信任的長期雇員」騙去超過97萬5000元。(取材自推特)
新州西東大學法學院遭少數「獲得信任的長期雇員」騙去超過97萬5000元。(取材自推特)

官員表示，新澤西州西東大學法學院(Seton Hall University School of Law)遭少數「獲得信任的長期雇員」騙去超過97萬5000元。

大學校長奈爾(Joseph E. Nyre)及校董會主席馬里諾(Kevin H. Marino)在上周發出的公告宣布，「這些人展開了一連串計畫及不當行為，目的是為了自己致富」。但公告沒有透露這些人員的姓名及職位。

法學院今年9月曾宣布，在一個例行的審核中發現一個行政部門有問題，於是聘請了第三方審計師進一步調查。公告表示，在證實發現問題後，已通報政府及高等教育當局，並要求協助處理。

大學發言人派恩 (Laurie Pine) 沒有提供這些人員的姓名，屬於哪個部門、他們如何挪用資金，他們是否仍受雇於大學等細節。

有媒體詢問，法學院院長凱薩琳．波贊(Kathleen Boozang)重回課堂任教的決定，是否與此有關時，派恩只透露波贊在11月寫給法學院的信裡說，「現在交棒給下一代領導層的時候，以實現西東大學法學院的願景」。

波贊在信中又提到法學院在新冠疫情期間所取得的成就，包括提供合格、保護隱私和網絡安全方面的研究生課程，又說她的大半生都奉獻給了法學院。

派恩表示，波贊有望在今年夏天重返課堂，並祝賀她在春季學期，以訪問學者身份前往哈佛法學院。

除此之外，新州埃塞克斯郡(Essex County)檢察官辦公室發言人表示，他們沒有相關的任何報案。

西東大學建於1856年，是美國歷史最為悠久的私立大學之一，文理學院及法學院在全美、乃至全世界都享有很高的聲譽。

新澤西州 疫情 教育

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