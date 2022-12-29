紐澤西榮光會齊聚慶榮民節 40名會員互道平安

紐澤西榮光聯誼會會員大會暨餐會，左二起：游智雅、張淵源、馬伯母、倪邦臣、胡為根。(記者孫影真／攝影)

中華民國 旅紐澤西榮光聯誼會日前在南平原鎮(South Plainfield)筷活林餐廳舉行會員大會暨慶祝榮民節餐會，40名會員參加，大家互道平安，強調加強聯絡，互相照應。

駐美國台北經濟文化代表處退伍軍人事務組組長倪邦臣將軍、駐紐約台北經濟文化辦事處領務組副組長游智雅、新澤西 台灣同鄉聯誼會會長黃淑慧應邀出席。

倪邦臣此行代表國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，問候新州地區榮民。倪邦臣表示，退伍軍人事務組為加強退輔會與美國退伍軍人社團交流，以建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道，鼓勵榮民提出建議與問題，事務組將幫忙解決。

游智雅解說因疫情 被除籍或護照過期的僑民，恢復戶籍及申請新護照的流程，民眾也可用郵寄的方式申請新護照。

大會由理事長張淵源主持，張淵源感謝倪邦臣連續兩年特地從華府前來出席大會，照顧紐澤西榮光會會，也感謝每年義務接送耆老會員的義工們。

與會者呼籲會員在群組裡多聯絡，以便互相照顧；餐會席間同時進行摸彩活動，熱鬧滾滾，大合照時，倪邦臣邀請高齡88歲的耆老馬伯母入坐中位，敬老之情獲得出席者一致讚賞。