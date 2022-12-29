二戰空軍失蹤80年 DNA找到身分 明年返鄉軍禮安葬

二戰期間，麥可·烏赫林在B-17型轟炸機上擔任無線電士官兼機槍手。(美聯社)

二戰期間，來自新澤西州 梅杜辰鎮(Metuchen)的21歲轟炸機空勤組員麥可·烏赫林(Michael Uchrin)在德國 上空執行任務時，不幸被敵機擊落，從此下落不明，戰後軍方長期調查，仍然毫無收穫，最終被宣告失蹤。但萬萬沒想到，麥可失蹤將近80年後，家屬接獲軍方通知，經過基因鑑定確認身分後，麥可遺體終於安排明年5月以軍禮安葬在老家。

麥可的姪子、如今高齡78歲、定居亞利桑那州的烏赫林(Michael Joseph Uchrin)名字就來自兩個叔叔，但從小對於叔叔們卻非常陌生，只知道約瑟夫叔叔在1943年1月於佛州空軍基地演習時身亡，麥可叔叔則是在二戰中陣亡。

根據國家二戰紀念博物館(the National World War II Museum)記錄，1943年10月14日，也就是二戰最血腥的「黑色星期四」當天，291架轟炸機從英國起飛前往德國施文因福(Schweinfurt)執行任務。其中60架被擊落，600名空軍官兵在敵軍控制區喪生、受傷或者失踪，擔任B-17轟炸機無線電士的麥可·烏赫林就是其中一員。

二戰結束後，美國忠靈登記指揮部(the American Graves Registration Command)負責調查並搜索在歐洲失踪的美軍。然而軍方歷經10年調查，仍無法尋獲足以確認麥可身分的遺骸，於是1955年4月正式宣告麥可失蹤，讓父母和其他五名兄弟姊妹留下終身遺憾。

直到去年6月，國防部 戰俘暨失蹤統計署(the Defense POW/MIA Accounting Agency)主動聯繫烏赫林，要求他提供基因樣本，以便和位於比利時的阿登美國公墓(the Ardennes American Cemetery)一具無名美軍遺骸進行身分比對。

奇蹟發生，麥可遺體歷經79年後終於得以確認。「從沒想過我們能找到他的遺體，我非常感謝軍方協助。」姪子烏赫林表示。

據了解，麥可葬禮預定明年5月以軍禮進行，隨即安葬老家梅杜辰鎮的希爾賽德公墓(Hillside Cemetery)。該鎮鎮長布施(Jonathan Busch) 接受媒體採訪時表示，希望和國防部協調在國殤紀念日當天為麥可舉行葬禮，並策畫一場盛大儀式，讓全鎮更了解麥可為國家所作的貢獻和犧牲。