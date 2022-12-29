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涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州婦女瑪麗露•‧威格爾斯沃斯(右)涉嫌在聖誕節當天，持槍殺害夫婿大衛（左），目前已遭逮捕。（取材自臉書）
新澤西州婦女瑪麗露•‧威格爾斯沃斯(右)涉嫌在聖誕節當天，持槍殺害夫婿大衛（左），目前已遭逮捕。（取材自臉書）

新澤西州中年婦女瑪麗露•威格爾斯沃斯(Marylue Wigglesworth)涉嫌在聖誕節當天，持槍殺害夫婿，目前已遭逮捕。

大西洋郡(Atlantic County)檢察官辦公室證實，51歲的瑪麗露‧威格爾斯沃斯被控25日晚在梅斯蘭亭鎮(Mays Landing)的家中，槍殺57歲的丈夫大衛‧威格爾斯沃斯(David Wigglesworth)。 

警方接獲報案，於25日晚間10時19分抵達威格爾斯沃斯位於桑默點路(Somers Point Road)的住宅，發現大衛倒臥血泊，身上有一處明顯的槍傷，大衛在現場斷氣。

瑪麗露遭依謀殺罪嫌逮捕，26日仍羈押在大西洋郡拘留所。

大西洋郡檢察官辦公室與漢密爾頓鎮警察局(Hamilton Township Police Department)未回應有關調查進度的媒體詢問。

親友表示，大衛生前熱衷地方政治，2019年曾代表共和黨角逐鎮委員會職位失利。

大衛擔任規畫委員，並在大西洋城的非營利青少年福利機構「男孩女孩俱樂部」(Boys and Girls Club)擔任志工。

地方電台WPG Talk Radio表示，威格爾斯沃斯夫婦有一名成年的兒子，社群媒體上也有一家人同遊多處的歡樂合照，包括今年稍早曾共赴費城旅遊。

 一名網友在臉書(Facebook)上留言寫道，「難以置信，我們認識大衛和瑪莉多年，這不可能是真的。」

檢察官 新澤西州 社群媒體

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